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Премьеры стран ЕАЭС одобрили порядок обмена данными на рынке электроэнергии
Премьеры стран ЕАЭС одобрили порядок обмена данными на рынке электроэнергии - 01.10.2024, ПРАЙМ
Премьеры стран ЕАЭС одобрили порядок обмена данными на рынке электроэнергии
Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване правила информационного обмена на рынке электроэнергии,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:42+0300
2024-10-01T15:42+0300
2024-10-01T15:42+0300
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване правила информационного обмена на рынке электроэнергии, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "Сегодня главы правительств утвердили правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке. Это последний документ из пакета правил, которые нужны для успешного функционирования этого рынка", -сказал Сагинтаев. По его словам, одновременно в ЕАЭС продолжается работа по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики. "Сегодня главы правительств одобрили дорожную карту на 2024 – 2026 годы", - уточнил он. По его словам, таким образом в ЕАЭС формируется единое транспортное пространство и общий рынок транспортных услуг. Сагинтаев добавил, что на заседании главы правительств также определили основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года. Этот документ определяет перечень видов экономической деятельности, которые являются приоритетными на определенный пятилетний период. Он содержит единый перечень приоритетных отраслей, включает в себя 24 позиции. "Сюда входят важнейшие для всех государств-членов отрасли, начиная от авиастроения и космических технологий и заканчивая производством бумаги или ювелирных изделий", - сказал глава коллегии ЕЭК.
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россия, еаэс
Премьеры стран ЕАЭС одобрили порядок обмена данными на рынке электроэнергии
Премьеры стран ЕАЭС утвердили правила обмена информацией на рынке электроэнергии
ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване правила информационного обмена на рынке электроэнергии, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Сегодня главы правительств утвердили правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке. Это последний документ из пакета правил, которые нужны для успешного функционирования этого рынка", -сказал Сагинтаев.
По его словам, одновременно в ЕАЭС продолжается работа по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики. "Сегодня главы правительств одобрили дорожную карту на 2024 – 2026 годы", - уточнил он.
По его словам, таким образом в ЕАЭС формируется единое транспортное пространство и общий рынок транспортных услуг.
Сагинтаев добавил, что на заседании главы правительств также определили основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года. Этот документ определяет перечень видов экономической деятельности, которые являются приоритетными на определенный пятилетний период. Он содержит единый перечень приоритетных отраслей, включает в себя 24 позиции. "Сюда входят важнейшие для всех государств-членов отрасли, начиная от авиастроения и космических технологий и заканчивая производством бумаги или ювелирных изделий", - сказал глава коллегии ЕЭК.