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Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов
Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов - 01.10.2024, ПРАЙМ
Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов
Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить информирование о применении механизма расчетов с использованием счетов эскроу при строительстве жилых... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:33+0300
2024-10-01T10:33+0300
2024-10-01T10:33+0300
владимир путин
эскроу-счета
жилищное строительство
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить информирование о применении механизма расчетов с использованием счетов эскроу при строительстве жилых домов с 1 марта, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта 2025 года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Доклад - до 1 марта 2025 года", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
https://1prime.ru/20241001/otnosheniya-851881802.html
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владимир путин, эскроу-счета, жилищное строительство
Владимир Путин, эскроу-счета, жилищное строительство
Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов
Путин поручил информировать о применении механизма расчетов с эскроу при постройке домов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить информирование о применении механизма расчетов с использованием счетов эскроу при строительстве жилых домов с 1 марта, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта 2025 года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Доклад - до 1 марта 2025 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Путин оценил рост торговли с Китаем в условиях непростой обстановки в мире