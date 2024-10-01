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Geely рассекретила цены на кроссовер Cityray для России

Geely рассекретила цены на кроссовер Cityray для России - 01.10.2024, ПРАЙМ

Geely рассекретила цены на кроссовер Cityray для России

Китайский автоконцерн Geely объявил о стоимости нового кроссовера Cityray в России, но пока не раскрыл сроки начала продаж. Об этом сообщили "Известия" со... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:28+0300

2024-10-01T15:28+0300

2024-10-01T15:28+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Geely объявил о стоимости нового кроссовера Cityray в России, но пока не раскрыл сроки начала продаж. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные пресс-службы компании. Отмечается, что Geely Cityray будет доступен на российском рынке в четырех комплектациях. В модельном ряду марки автомобиль займет место между паркетными внедорожниками Coolray и Atlas.В публикации сказано, что стоимость кроссовера в базовой версии Comfort начинается от 2,7 миллиона рублей, Luxury — от 2,94 миллиона рублей, Flagship — от 3,06 миллиона рублей, Flagship Sport — от 3,1 миллиона рублей.Geely Cityray имеет четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил (270 Нм), который работает паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением (7DCT)пишут "Известия". Машина развивает скорость 100 км/ч за 8,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров, говорится в материале.Также отмечается, что базовая версия кроссовера обладает "зимним" пакетом, 18-дюймовыми дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, рулем с регулировкой по высоте и по вылету, однозонным климат-контролем, круиз-контролем, сиденьем водителя с механическими регулировками в шести направлениях, цифровой приборной панелью размером 10,25-дюйма, сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса размером 13,2-дюймовый, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками, камерой заднего вида и другими опциями. Более дорогие комплектации имеют панорамную крышу с люком, систему камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и различных ассистентов, 19-дюймовые диски, электрорегулировку кресел и иные опции.

https://1prime.ru/20240930/avtorynok-851858997.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, автомобили geely, цены на легковые автомобили