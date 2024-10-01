https://1prime.ru/20241001/konflikt-851882090.html

В США раскрыли, какое условие Запад выдвинул Киеву по конфликту

В США раскрыли, какое условие Запад выдвинул Киеву по конфликту - 01.10.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, какое условие Запад выдвинул Киеву по конфликту

Союзники Киева требуют деэскалации конфликта путем территориальных уступок в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе, сообщает издание Financial... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:32+0300

2024-10-01T09:32+0300

2024-10-01T09:32+0300

спецоперация на украине

сша

украина

эскалация

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Союзники Киева требуют деэскалации конфликта путем территориальных уступок в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе, сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников. Так, по данным газеты, на главу киевского режима Владимира Зеленского оказывается давление со стороны западных партнеров. "Большая часть игроков хотят деэскалации", - утверждает чиновник, его слова приводит FT.Он также сообщил, что территориальные уступки в обмен на членство в военном блоке - единственная обсуждаемая на сегодняшний день стратегия по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20241001/vsu-851880238.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, эскалация