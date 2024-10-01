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"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов
"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов
Инициатива по ограничению числа кредитов для россиян может усугубить их финансовые проблемы, особенно в кризисных ситуациях. Таким мнением с порталом "Москва... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T13:23+0300
2024-10-01T13:23+0300
экономика
россия
кредит
банки
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инициатива по ограничению числа кредитов для россиян может усугубить их финансовые проблемы, особенно в кризисных ситуациях. Таким мнением с порталом "Москва 24" поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота."Если ввести ограничение на количество кредитов, в случае острого личного кризиса гражданам неоткуда будет черпать денежные ресурсы, и он попадет в финансовую пропасть. Мы загоняем людей в угол", - заметил эксперт.По мнению Бархоты, банки могли бы предложить гражданам программы льготного микрофинансирования, которые могли бы быть ниже традиционного микрозайма.Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить количество потребительских кредитов для одного гражданина до двух, если они выданы одновременно.
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россия, кредит, банки
Экономика, РОССИЯ, кредит, Банки
13:23 01.10.2024
 
"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов

Экономист Бархота: ограничение числа кредитов загонит россиян в пропасть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инициатива по ограничению числа кредитов для россиян может усугубить их финансовые проблемы, особенно в кризисных ситуациях. Таким мнением с порталом "Москва 24" поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
"Если ввести ограничение на количество кредитов, в случае острого личного кризиса гражданам неоткуда будет черпать денежные ресурсы, и он попадет в финансовую пропасть. Мы загоняем людей в угол", - заметил эксперт.
По мнению Бархоты, банки могли бы предложить гражданам программы льготного микрофинансирования, которые могли бы быть ниже традиционного микрозайма.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить количество потребительских кредитов для одного гражданина до двух, если они выданы одновременно.
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Российские банки стали чаще кредитовать одну категорию населения
12:54
 
ЭкономикаРОССИЯкредитБанки
 
 
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