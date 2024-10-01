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"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов

"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Загонит в угол". Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов

Инициатива по ограничению числа кредитов для россиян может усугубить их финансовые проблемы, особенно в кризисных ситуациях. Таким мнением с порталом "Москва... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T13:23+0300

2024-10-01T13:23+0300

2024-10-01T13:23+0300

экономика

россия

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банки

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инициатива по ограничению числа кредитов для россиян может усугубить их финансовые проблемы, особенно в кризисных ситуациях. Таким мнением с порталом "Москва 24" поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота."Если ввести ограничение на количество кредитов, в случае острого личного кризиса гражданам неоткуда будет черпать денежные ресурсы, и он попадет в финансовую пропасть. Мы загоняем людей в угол", - заметил эксперт.По мнению Бархоты, банки могли бы предложить гражданам программы льготного микрофинансирования, которые могли бы быть ниже традиционного микрозайма.Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить количество потребительских кредитов для одного гражданина до двух, если они выданы одновременно.

https://1prime.ru/20241001/banki-851888223.html

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россия, кредит, банки