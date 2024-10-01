https://1prime.ru/20241001/kurs-851898195.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 2 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 2 октября - 01.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 2 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,66 копейки, до 13,1959 рубля, курс доллара вырос на 13,6 копейки, до 93,3581 рубля,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:57+0300
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,66 копейки, до 13,1959 рубля, курс доллара вырос на 13,6 копейки, до 93,3581 рубля, курс евро снизился на 52,33 копейки, до 103,6502 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 2 октября
ЦБ: курс доллара на 2 октября — 93,36 руб, евро — 103,65 руб, юаня — 13,20 руб
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,66 копейки, до 13,1959 рубля, курс доллара вырос на 13,6 копейки, до 93,3581 рубля, курс евро снизился на 52,33 копейки, до 103,6502 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Эксперты ВТБ спрогнозировали курс рубля к доллару и юаню на конец года