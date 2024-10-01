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Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС

Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ

Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали концепцию общего биржевого товарного рынка, но нефть и нефтепродукты в нее не вошли, сообщил... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:52+0300

2024-10-01T15:52+0300

2024-10-01T15:52+0300

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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали концепцию общего биржевого товарного рынка, но нефть и нефтепродукты в нее не вошли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Премьер-министры стран ЕАЭС подписали ранее во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета Распоряжение "Об утверждении Концепции формирования общего биржевого (организованного) рынка товаров". "Оно было подписано и в ходе Совета Евразийской экономической комиссии. Мы этот вопрос достаточно подробно обсуждали и решили, что вопросы регулирования нефти и нефтепродуктов должны регулироваться другими документами", - сказал Оверчук. Также во вторник был подписан документ о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2024–2025 годы. "Таким образом, мы совершенно чётко понимаем, какая продукция будет куплена какой страной, какие потребности у какой страны. Соответственно, мы понимаем наши экспортные потребности и, имея эти показатели, мы можем балансировать наши внутренние рынки", - пояснил чиновник. ЕАЭС - экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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