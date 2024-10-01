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Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС
Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ
Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали концепцию общего биржевого товарного рынка, но нефть и нефтепродукты в нее не вошли, сообщил... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:52+0300
2024-10-01T15:52+0300
2024-10-01T15:52+0300
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ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали концепцию общего биржевого товарного рынка, но нефть и нефтепродукты в нее не вошли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Премьер-министры стран ЕАЭС подписали ранее во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета Распоряжение "Об утверждении Концепции формирования общего биржевого (организованного) рынка товаров". "Оно было подписано и в ходе Совета Евразийской экономической комиссии. Мы этот вопрос достаточно подробно обсуждали и решили, что вопросы регулирования нефти и нефтепродуктов должны регулироваться другими документами", - сказал Оверчук. Также во вторник был подписан документ о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2024–2025 годы. "Таким образом, мы совершенно чётко понимаем, какая продукция будет куплена какой страной, какие потребности у какой страны. Соответственно, мы понимаем наши экспортные потребности и, имея эти показатели, мы можем балансировать наши внутренние рынки", - пояснил чиновник. ЕАЭС - экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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россия, еаэс, энергорынок еаэс
Энергетика, РОССИЯ, ЕАЭС, энергорынок ЕАЭС
Оверчук рассказал, что не вошло в концепцию биржевого рынка ЕАЭС
Оверчук: нефть и нефтепродукты не вошли в концепцию биржевого рынка ЕАЭС
ЕРЕВАН, 1 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали концепцию общего биржевого товарного рынка, но нефть и нефтепродукты в нее не вошли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Премьер-министры стран ЕАЭС подписали ранее во вторник в ходе заседания Евразийского межправсовета Распоряжение "Об утверждении Концепции формирования общего биржевого (организованного) рынка товаров".
"Оно было подписано и в ходе Совета Евразийской экономической комиссии. Мы этот вопрос достаточно подробно обсуждали и решили, что вопросы регулирования нефти и нефтепродуктов должны регулироваться другими документами", - сказал Оверчук.
Также во вторник был подписан документ о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2024–2025 годы.
"Таким образом, мы совершенно чётко понимаем, какая продукция будет куплена какой страной, какие потребности у какой страны. Соответственно, мы понимаем наши экспортные потребности и, имея эти показатели, мы можем балансировать наши внутренние рынки", - пояснил чиновник.
ЕАЭС - экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.