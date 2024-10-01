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Нефть дорожает на сообщениях о якобы готовящейся Ираном атаке на Израиль

Нефть дорожает на сообщениях о якобы готовящейся Ираном атаке на Израиль - 01.10.2024, ПРАЙМ

Нефть дорожает на сообщениях о якобы готовящейся Ираном атаке на Израиль

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 3%, а марка Brent почти достигла 74 долларов за баррель после сообщений о готовящейся Ираном ракетной... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:21+0300

2024-10-01T17:21+0300

2024-10-01T17:32+0300

экономика

нефть

израиль

иран

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 3%, а марка Brent почти достигла 74 долларов за баррель после сообщений о готовящейся Ираном ракетной атаке на Израиль, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.24 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,71%, до 73,64 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,93%, до 70,17 доллара.США полагают, что Иран якобы готовится атаковать Израиль с помощью баллистических ракет в ближайшее время, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Кроме того, в Белом доме заявляют, что возможная подобная атака будет нести "тяжелые последствия для Ирана", сообщил телеканал.Также представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Даниэль Хагари заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено."Неожиданная эскалация в связи с угрозой Ирана возможного применения баллистических ракет безусловно повышает геополитическую премию в отношении нефти", - цитирует агентство Блумберг старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).

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нефть, израиль, иран