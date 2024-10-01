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Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть
Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть
Мировые цены на нефть растут на новостях об ударах Ирана по Израилю, поскольку рынок вновь опасается за поставки через Ормузский пролив, которые составляют как... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T21:16+0300
2024-10-01T21:17+0300
энергетика
нефть
стоимость нефти
ормузский пролив
поставки нефти
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на новостях об ударах Ирана по Израилю, поскольку рынок вновь опасается за поставки через Ормузский пролив, которые составляют как минимум 10% от общемировых, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор издания "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Цены на нефть Brent вечером достигли 75 долларов за баррель впервые с 24 сентября, хотя еще утром падали ниже 70 долларов. "Через Ормузский пролив проходит минимум 10% всей нефти в мире. А по большому счету мы можем говорить, что и 20% проходит через эту артерию. И порядка 20% всего сжиженного природного газа также идет через Ормузский пролив. И вот если текущая атака приведет к ответным действиям, к перерастанию конфликта до уровня всего Ближнего Востока, если полетят ракеты в сторону Ормузского пролива, то может возникнуть чисто физически дефицит", - прокомментировал он, отметив, что также можно ожидать всплеска котировок на газовых биржах. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Текущая ситуация, по мнению Фролова, накладывается на общее стремление цен вернуться в оптимальный коридор в 80-90 долларов, в то время как мировые информационные агентства делают все, чтобы снизить их. "Довольно активное воздействие на нефтяные котировки оказали раскручивающиеся слухи о готовности Саудовской Аравии увеличивать добычу даже в том случае, если это приведет к снижению цен", - объяснил он, пояснив, что это утверждение базируется лишь на заявлениях анонимных источников. Эксперт добавил, что раз за разом на фоне такого рода новостей происходит "истеричное" или "спекулятивное" снижение цен, а затем они начинают восстанавливаться. Это связано с тем, что сейчас цены на нефть находятся на уровне, не позволяющем инвестировать в отрасль. Фундаментально для обеспечения грядущего роста спроса цены Brent должны находиться на уровне 80-90, а лучше 85-95 долларов за баррель, отметил Фролов.
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нефть, стоимость нефти, ормузский пролив, поставки нефти
Энергетика, Нефть, стоимость нефти, Ормузский пролив, поставки нефти
21:16 01.10.2024 (обновлено: 21:17 01.10.2024)
 
Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть

Фролов: нефть дорожает из-за витка опасений за поставки через Ормузский пролив

© fotolia.com / SOMATUSCANI% Нефтяной танкер
% Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на новостях об ударах Ирана по Израилю, поскольку рынок вновь опасается за поставки через Ормузский пролив, которые составляют как минимум 10% от общемировых, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор издания "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее во вторник армия Израиля сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Цены на нефть Brent вечером достигли 75 долларов за баррель впервые с 24 сентября, хотя еще утром падали ниже 70 долларов.
"Через Ормузский пролив проходит минимум 10% всей нефти в мире. А по большому счету мы можем говорить, что и 20% проходит через эту артерию. И порядка 20% всего сжиженного природного газа также идет через Ормузский пролив. И вот если текущая атака приведет к ответным действиям, к перерастанию конфликта до уровня всего Ближнего Востока, если полетят ракеты в сторону Ормузского пролива, то может возникнуть чисто физически дефицит", - прокомментировал он, отметив, что также можно ожидать всплеска котировок на газовых биржах.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ.
Текущая ситуация, по мнению Фролова, накладывается на общее стремление цен вернуться в оптимальный коридор в 80-90 долларов, в то время как мировые информационные агентства делают все, чтобы снизить их. "Довольно активное воздействие на нефтяные котировки оказали раскручивающиеся слухи о готовности Саудовской Аравии увеличивать добычу даже в том случае, если это приведет к снижению цен", - объяснил он, пояснив, что это утверждение базируется лишь на заявлениях анонимных источников.
Эксперт добавил, что раз за разом на фоне такого рода новостей происходит "истеричное" или "спекулятивное" снижение цен, а затем они начинают восстанавливаться. Это связано с тем, что сейчас цены на нефть находятся на уровне, не позволяющем инвестировать в отрасль. Фундаментально для обеспечения грядущего роста спроса цены Brent должны находиться на уровне 80-90, а лучше 85-95 долларов за баррель, отметил Фролов.
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ЭнергетикаНефтьстоимость нефтиОрмузский проливпоставки нефти
 
 
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