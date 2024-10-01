Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241001/opek-851896603.html
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году
ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:03+0300
2024-10-01T17:04+0300
энергетика
нефть
добыча нефти в мире
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. "Мониторинговый комитет укажет на то, что нужно дальше наблюдать за тем, что будет происходить, и ничего не делать. И я думаю, что в итоге постепенно ОПЕК+ будет продвигать идею, что они не будут поднимать объемы производства даже через два месяца. Наиболее вероятный сценарий, что в этом году ОПЕК+ вообще не будет увеличивать объемы производства, потому что не захотят обваливать цену еще ниже", - сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С ним солидарен и руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Подобное решение на фоне ожидаемого увеличения мирового спроса в зимние месяцы могло бы стимулировать нефтяные котировки к росту", - отметил он. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20240926/opek-851815330.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71f4bebc4273debfe3b1b83ce7d53b67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, добыча нефти в мире, опек
Энергетика, Нефть, добыча нефти в мире, ОПЕК
17:03 01.10.2024 (обновлено: 17:04 01.10.2024)
 
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году

Эксперты допустили, что ОПЕК+ не станет наращивать добычу нефти до конца года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи.
"Мониторинговый комитет укажет на то, что нужно дальше наблюдать за тем, что будет происходить, и ничего не делать. И я думаю, что в итоге постепенно ОПЕК+ будет продвигать идею, что они не будут поднимать объемы производства даже через два месяца. Наиболее вероятный сценарий, что в этом году ОПЕК+ вообще не будет увеличивать объемы производства, потому что не захотят обваливать цену еще ниже", - сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
С ним солидарен и руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Подобное решение на фоне ожидаемого увеличения мирового спроса в зимние месяцы могло бы стимулировать нефтяные котировки к росту", - отметил он.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+
26 сентября, 20:03
 
ЭнергетикаНефтьдобыча нефти в миреОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала