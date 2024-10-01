https://1prime.ru/20241001/opek-851896603.html
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году
ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:03+0300
2024-10-01T17:03+0300
2024-10-01T17:04+0300
энергетика
нефть
добыча нефти в мире
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. "Мониторинговый комитет укажет на то, что нужно дальше наблюдать за тем, что будет происходить, и ничего не делать. И я думаю, что в итоге постепенно ОПЕК+ будет продвигать идею, что они не будут поднимать объемы производства даже через два месяца. Наиболее вероятный сценарий, что в этом году ОПЕК+ вообще не будет увеличивать объемы производства, потому что не захотят обваливать цену еще ниже", - сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С ним солидарен и руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Подобное решение на фоне ожидаемого увеличения мирового спроса в зимние месяцы могло бы стимулировать нефтяные котировки к росту", - отметил он. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, добыча нефти в мире, опек
Энергетика, Нефть, добыча нефти в мире, ОПЕК
Эксперты считают, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в этом году
Эксперты допустили, что ОПЕК+ не станет наращивать добычу нефти до конца года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ может отложить решение постепенно увеличивать добычу еще на некоторый срок с декабря из-за относительно низких цен на нефть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи.
"Мониторинговый комитет укажет на то, что нужно дальше наблюдать за тем, что будет происходить, и ничего не делать. И я думаю, что в итоге постепенно ОПЕК+ будет продвигать идею, что они не будут поднимать объемы производства даже через два месяца. Наиболее вероятный сценарий, что в этом году ОПЕК+ вообще не будет увеличивать объемы производства, потому что не захотят обваливать цену еще ниже", - сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
С ним солидарен и руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Подобное решение на фоне ожидаемого увеличения мирового спроса в зимние месяцы могло бы стимулировать нефтяные котировки к росту", - отметил он.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
Новак объяснил отсрочку снятия добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+