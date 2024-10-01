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FT: украинские военные требуют переговоров с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ
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FT: украинские военные требуют переговоров с Россией
FT: украинские военные требуют переговоров с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ
FT: украинские военные требуют переговоров с Россией
Бойцы ВСУ, находящиеся на линии фронта, требуют проведения переговоров с Москвой, говорится в материале Financial Times. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:33+0300
2024-10-01T09:33+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, находящиеся на линии фронта, требуют проведения переговоров с Москвой, говорится в материале Financial Times."Теперь я за переговоры", - цитирует газета украинского командира по имени Юрий. По словам собеседника издания, украинских солдаты опасаются перспективы "вечного" конфликта.Другой военнослужащий отметил, что украинская сторона вряд ли сможет достичь цели вернуться к границам 1991 года.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
09:33 01.10.2024
 
FT: украинские военные требуют переговоров с Россией

FT: украинские военные на передовой выступают за переговоры с Россией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, находящиеся на линии фронта, требуют проведения переговоров с Москвой, говорится в материале Financial Times.
"Теперь я за переговоры", - цитирует газета украинского командира по имени Юрий. По словам собеседника издания, украинских солдаты опасаются перспективы "вечного" конфликта.
Другой военнослужащий отметил, что украинская сторона вряд ли сможет достичь цели вернуться к границам 1991 года.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.
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