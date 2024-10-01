https://1prime.ru/20241001/peregovory-851882203.html

FT: украинские военные требуют переговоров с Россией

FT: украинские военные требуют переговоров с Россией - 01.10.2024, ПРАЙМ

FT: украинские военные требуют переговоров с Россией

Бойцы ВСУ, находящиеся на линии фронта, требуют проведения переговоров с Москвой, говорится в материале Financial Times. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:33+0300

2024-10-01T09:33+0300

2024-10-01T09:33+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ, находящиеся на линии фронта, требуют проведения переговоров с Москвой, говорится в материале Financial Times."Теперь я за переговоры", - цитирует газета украинского командира по имени Юрий. По словам собеседника издания, украинских солдаты опасаются перспективы "вечного" конфликта.Другой военнослужащий отметил, что украинская сторона вряд ли сможет достичь цели вернуться к границам 1991 года.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент предпосылок для мирный переговоров по украинскому вопросу нет.

https://1prime.ru/20240929/svo-851853340.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу