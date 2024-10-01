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"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника

"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника

Министерство иностранных дел Швейцарии поддержало мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса. Это является следствием недовольства | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T07:26+0300

2024-10-01T07:26+0300

2024-10-01T07:39+0300

спецоперация на украине

украина

поддержка

мирные инициативы

китай

бразилия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Швейцарии поддержало мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса. Это является следствием недовольства политикой Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Выступив партнером в украинском “мирном саммите”, швейцарцы стали подельниками Владимира Александровича, который всех кинул", — объяснил депутат.Дубинский также подчеркнул, что Швейцария стала первым западным государством, отказавшимся от планов главы киевского режима и поддержавшим альтернативные пути разрешения конфликта. "Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж", — резюмировал политик.

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украина

китай

бразилия

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украина, поддержка, мирные инициативы, китай, бразилия