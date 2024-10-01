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"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника
"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника
Министерство иностранных дел Швейцарии поддержало мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса. Это является следствием недовольства | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:26+0300
2024-10-01T07:39+0300
спецоперация на украине
украина
поддержка
мирные инициативы
китай
бразилия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Швейцарии поддержало мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса. Это является следствием недовольства политикой Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Выступив партнером в украинском “мирном саммите”, швейцарцы стали подельниками Владимира Александровича, который всех кинул", — объяснил депутат.Дубинский также подчеркнул, что Швейцария стала первым западным государством, отказавшимся от планов главы киевского режима и поддержавшим альтернативные пути разрешения конфликта. "Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж", — резюмировал политик.
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украина, поддержка, мирные инициативы, китай, бразилия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поддержка, мирные инициативы, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ
07:26 01.10.2024 (обновлено: 07:39 01.10.2024)
 
"Первый сигнал". На Украине забили тревогу из-за потери важного союзника

Дубинский: Швейцария поддержала план Китая по Украине из-за провала Зеленского

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Швейцарии поддержало мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса. Это является следствием недовольства политикой Зеленского, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Выступив партнером в украинском “мирном саммите”, швейцарцы стали подельниками Владимира Александровича, который всех кинул", — объяснил депутат.
Дубинский также подчеркнул, что Швейцария стала первым западным государством, отказавшимся от планов главы киевского режима и поддержавшим альтернативные пути разрешения конфликта. "Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж", — резюмировал политик.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАподдержкамирные инициативыКИТАЙБРАЗИЛИЯ
 
 
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