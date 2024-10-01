https://1prime.ru/20241001/plan-851882788.html

"Смещает цели". В Киеве оценили значимость "плана победы" Зеленского

"Смещает цели". В Киеве оценили значимость "плана победы" Зеленского - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Смещает цели". В Киеве оценили значимость "плана победы" Зеленского

"План победы" Украины отклоняется от первоначальной цели вернуться к границам 1991 года, передает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:52+0300

2024-10-01T09:52+0300

2024-10-01T09:52+0300

спецоперация на украине

план

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "План победы" Украины отклоняется от первоначальной цели вернуться к границам 1991 года, передает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."Его (плана)... значимость заключается в том, что он смещает военные цели Украины от полного освобождения к преломлению войны в пользу Киева", - сказано в публикации.Анонимный собеседник издания, который принимал участие в подготовке плана, также добавил, что Владимир Зеленский не мог не включить в него призыв к приему Украины в НАТО, чтобы не создать впечатление, что Киев ослабляет свою позицию по вопросам западных гарантий безопасности.Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.

https://1prime.ru/20240927/plan-pobedy-851834316.html

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план, владимир зеленский