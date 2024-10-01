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"Служить некому": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

"Служить некому": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Служить некому": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Сотрудники украинского военкомата отправляют простых граждан на поле боя без подготовки, рассказал военнопленный ВСУ на видео, опубликованном Минобороны РФ. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:05+0300

2024-10-01T12:05+0300

2024-10-01T12:05+0300

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пленные

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сотрудники украинского военкомата отправляют простых граждан на поле боя без подготовки, рассказал военнопленный ВСУ на видео, опубликованном Минобороны РФ. "Некому служить, все, собирайся, пошли". Приехали: "Все, садись в машину, поехали". Отвезли в военкомат. Даже комиссии не проходил – полигон, три дня, и сюда (на поле боя – прим. ред.)", - объяснил мобилизованный Василий Юркив.Он также подчеркнул, что специально оставил сломанную машину и обезоруженный вышел к российским военным.

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