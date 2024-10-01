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"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину
"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину
Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что остановит поставки оружия Украине. Об этом он рассказал в своей речи на конференции членов партии. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:47+0300
2024-10-01T07:47+0300
2024-10-01T07:47+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
военная помощь украине
поставки оружия украине
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что остановит поставки оружия Украине. Об этом он рассказал в своей речи на конференции членов партии."Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — объяснил политик, отметив, что Великобритания должна прекратить финансовую и военную помощь Киеву и остановить войну.Кертен добавил, что постоянная помощь ВСУ делает западные страны стороной украинского конфликта. Таким образом, утверждает Кертен, Запад сам "активно участвует в резне".
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украина, великобритания, военная помощь украине, поставки оружия украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине, поставки оружия Украине
"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину
Лидер британской партии "Наследие" Кертен призвал прекратить поставки оружия ВСУ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что остановит поставки оружия Украине. Об этом он рассказал в своей речи
на конференции членов партии.
"Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — объяснил политик, отметив, что Великобритания должна прекратить финансовую и военную помощь Киеву и остановить войну.
Кертен добавил, что постоянная помощь ВСУ делает западные страны стороной украинского конфликта. Таким образом, утверждает Кертен, Запад сам "активно участвует в резне".
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