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"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину

"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Это позор": в Британии призвали прекратить поставки оружия на Украину

Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что остановит поставки оружия Украине. Об этом он рассказал в своей речи на конференции членов партии. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T07:47+0300

2024-10-01T07:47+0300

2024-10-01T07:47+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

военная помощь украине

поставки оружия украине

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что остановит поставки оружия Украине. Об этом он рассказал в своей речи на конференции членов партии."Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни", — объяснил политик, отметив, что Великобритания должна прекратить финансовую и военную помощь Киеву и остановить войну.Кертен добавил, что постоянная помощь ВСУ делает западные страны стороной украинского конфликта. Таким образом, утверждает Кертен, Запад сам "активно участвует в резне".

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украина

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