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В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки
Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:37+0300
2024-10-01T15:37+0300
россия
авто
автомобильные номера
водительские права
лишение водительских прав
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения водительских прав на срок до 1,5 года за применение устройств, которые скрывают госзнаки. Данный документ принят с целью усиления мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением автотранспортом с госзнаками, оборудованными с использованием устройств, которые препятствуют их идентификации или позволяют их видоизменить, скрывать посредством выделения в специальный состав. Административное наказание за такое правонарушение предполагает лишение права управления транспортными средствами (ТС) на срок от одного года до 1,5 года с конфискацией перечисленных выше устройств. Кроме того, законопроект содержит меру в виде лишения прав на срок до 1,5 года за повторное управление ТС без госномеров или с применением скрывающих их материалов.
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россия, авто, автомобильные номера, водительские права, лишение водительских прав
РОССИЯ, Авто, автомобильные номера, водительские права, лишение водительских прав
15:37 01.10.2024
 
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки

ГД приняла закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госзнаки

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения водительских прав на срок до 1,5 года за применение устройств, которые скрывают госзнаки.
Данный документ принят с целью усиления мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением автотранспортом с госзнаками, оборудованными с использованием устройств, которые препятствуют их идентификации или позволяют их видоизменить, скрывать посредством выделения в специальный состав. Административное наказание за такое правонарушение предполагает лишение права управления транспортными средствами (ТС) на срок от одного года до 1,5 года с конфискацией перечисленных выше устройств.
Кроме того, законопроект содержит меру в виде лишения прав на срок до 1,5 года за повторное управление ТС без госномеров или с применением скрывающих их материалов.
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