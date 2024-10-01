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В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки
Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:37+0300
2024-10-01T15:37+0300
2024-10-01T15:37+0300
россия
авто
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лишение водительских прав
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения водительских прав на срок до 1,5 года за применение устройств, которые скрывают госзнаки. Данный документ принят с целью усиления мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением автотранспортом с госзнаками, оборудованными с использованием устройств, которые препятствуют их идентификации или позволяют их видоизменить, скрывать посредством выделения в специальный состав. Административное наказание за такое правонарушение предполагает лишение права управления транспортными средствами (ТС) на срок от одного года до 1,5 года с конфискацией перечисленных выше устройств. Кроме того, законопроект содержит меру в виде лишения прав на срок до 1,5 года за повторное управление ТС без госномеров или с применением скрывающих их материалов.
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россия, авто, автомобильные номера, водительские права, лишение водительских прав
РОССИЯ, Авто, автомобильные номера, водительские права, лишение водительских прав
В России будут лишать водительских прав за устройства, скрывающие госзнаки
ГД приняла закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госзнаки
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нижняя палат парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях предложенный правительством РФ законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения водительских прав на срок до 1,5 года за применение устройств, которые скрывают госзнаки.
Данный документ принят с целью усиления мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением автотранспортом с госзнаками, оборудованными с использованием устройств, которые препятствуют их идентификации или позволяют их видоизменить, скрывать посредством выделения в специальный состав. Административное наказание за такое правонарушение предполагает лишение права управления транспортными средствами (ТС) на срок от одного года до 1,5 года с конфискацией перечисленных выше устройств.
Кроме того, законопроект содержит меру в виде лишения прав на срок до 1,5 года за повторное управление ТС без госномеров или с применением скрывающих их материалов.
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