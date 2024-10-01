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Мишустин назвал приоритет ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:15+0300
2024-10-01T14:19+0300
еаэс
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. У жителей стран "пятерки" должен быть доступ к качественному, здоровому и разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами", - заявил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС во вторник.
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еаэс, михаил мишустин, безопасность
ЕАЭС, Михаил Мишустин, безопасность
14:15 01.10.2024 (обновлено: 14:19 01.10.2024)
 
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС

Мишустин: укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом ЕАЭС

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. У жителей стран "пятерки" должен быть доступ к качественному, здоровому и разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами", - заявил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС во вторник.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
14:18
 
ЕАЭСМихаил Мишустинбезопасность
 
 
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