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Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:15+0300
2024-10-01T14:15+0300
2024-10-01T14:19+0300
еаэс
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. У жителей стран "пятерки" должен быть доступ к качественному, здоровому и разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами", - заявил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС во вторник.
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еаэс, михаил мишустин, безопасность
ЕАЭС, Михаил Мишустин, безопасность
Мишустин назвал приоритет ЕАЭС
Мишустин: укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом ЕАЭС
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. У жителей стран "пятерки" должен быть доступ к качественному, здоровому и разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами", - заявил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС во вторник.
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин