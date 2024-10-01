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Мишустин назвал приоритет ЕАЭС

Мишустин назвал приоритет ЕАЭС - 01.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритет ЕАЭС

Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:15+0300

2024-10-01T14:15+0300

2024-10-01T14:19+0300

еаэс

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Укрепление продовольственной безопасности остается приоритетом Евразийского экономического союза, жители входящих в объединение стран должны иметь доступ к качественному питанию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В приоритете также укрепление продовольственной безопасности. У жителей стран "пятерки" должен быть доступ к качественному, здоровому и разнообразному питанию. И одним из преимуществ Союза является как раз высокий уровень самообеспеченности основными продуктами", - заявил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС во вторник.

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еаэс, михаил мишустин, безопасность