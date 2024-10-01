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Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно к юаню - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно к юаню
Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно к юаню - 01.10.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно к юаню
Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже разнонаправленно колеблется, переходя от роста к снижению юань удерживает позиции, несмотря на попытки... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:59+0300
2024-10-01T16:59+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
юань
рубль
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже разнонаправленно колеблется, переходя от роста к снижению юань удерживает позиции, несмотря на попытки скорректировать его вниз после долгого периода роста, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.44 мск повышается на 4 копейки, до 13,28 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,11-13,29 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 49,1 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 93,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,047 против 7,019 на форексе (премия в 0,4%). РУБЛЬ В БОКОВИКЕ "Рубль сегодня предпринял попытку укрепления к юаню на Мосбирже, валютная пара отметилась на отметке 13,11 рубля. Однако затем российская валюта растеряла завоеванное преимущество и ушла в минус", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Стоимость нефти к растет на 2,2%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,35%, до 101,13 пункта. ПРОГНОЗЫ Возможная реализация сценария снижения мировых цен на энергоносители или сокращения добычи нефти Россией обусловит сокращение притока валюты, что будет оказывать давление на рубль, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". "В то же время необходимость поддержания слабого курса рубля в пользу бюджета снижается, поскольку доля нефтегазовых доходов будет сокращаться, тогда как повышение налогов на корпоративные прибыли и НДФЛ увеличит значимость внутренних, ненефтегазовых доходов", - добавляет она, комментируя проект бюджета РФ на три года. Основной фактор, который продолжает влиять на курс рубля, это увеличивающийся спрос на валюту под импорт, который, судя по всему, набирает обороты, считает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "Проблемы с импортом постепенно уходят, ситуация стабилизируется. Большой размах между стоимостью цены исполнения фьючерсов на валютные пары и самих валютных пар снижается. Это говорит о том, что валютный рынок стабилизируется", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, юань, рубль
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань, рубль
16:59 01.10.2024
 
Рубль на Мосбирже торгуется разнонаправленно к юаню

Курс рубля на Мосбирже во вторник разнонаправленно колеблется к юаню

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню во вторник на Московской бирже разнонаправленно колеблется, переходя от роста к снижению юань удерживает позиции, несмотря на попытки скорректировать его вниз после долгого периода роста, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.44 мск повышается на 4 копейки, до 13,28 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,11-13,29 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 49,1 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 93,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,047 против 7,019 на форексе (премия в 0,4%).

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

"Рубль сегодня предпринял попытку укрепления к юаню на Мосбирже, валютная пара отметилась на отметке 13,11 рубля. Однако затем российская валюта растеряла завоеванное преимущество и ушла в минус", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Стоимость нефти к растет на 2,2%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,35%, до 101,13 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Возможная реализация сценария снижения мировых цен на энергоносители или сокращения добычи нефти Россией обусловит сокращение притока валюты, что будет оказывать давление на рубль, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал".
"В то же время необходимость поддержания слабого курса рубля в пользу бюджета снижается, поскольку доля нефтегазовых доходов будет сокращаться, тогда как повышение налогов на корпоративные прибыли и НДФЛ увеличит значимость внутренних, ненефтегазовых доходов", - добавляет она, комментируя проект бюджета РФ на три года.
Основной фактор, который продолжает влиять на курс рубля, это увеличивающийся спрос на валюту под импорт, который, судя по всему, набирает обороты, считает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
"Проблемы с импортом постепенно уходят, ситуация стабилизируется. Большой размах между стоимостью цены исполнения фьючерсов на валютные пары и самих валютных пар снижается. Это говорит о том, что валютный рынок стабилизируется", - добавляет он.
Котировки, сток
Российский рынок акций заметно снижается в рамках коррекции
16:56
 
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