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Курс рубля к юаню на Мосбирже показал снижение

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал снижение - 01.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал снижение

Рубль после небольшого роста в понедельник по итогам вторника снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:34+0300

2024-10-01T19:34+0300

2024-10-01T19:34+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рубль после небольшого роста в понедельник по итогам вторника снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 13,28 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 3,72%, до 74,37 доллара за баррель. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ Юань вырос на 0,32%. Курс юаня во вторник двигался в диапазоне 13,11-13,34 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 55 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль начал вторник натиском на юань на Мосбирже, продавив в моменте китайскую валюту к 13,1, но вскоре начал сдавать позиции. К доллару, по индикаторам срочного рынка, также продолжило развиваться ослабление. ЦБ повысил официальный курс рубля к доллару на завтра до 93,36. С окончанием налогового периода рубль теряет локальную поддержку. Курсовая динамика рубля продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортной компоненты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ослабление к доллару США за сентябрь составило около 3%, а к юаню более 9%. В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что должно было создать предпосылки для ослабления рубля", - комментирует Яков Яковлев из УК "Первая". Рубль после окончания налогового периода снова резко подешевел, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Жесткий курс ДКП и нормы возврата выручки для экспортеров сдерживают рублевое ослабление. С учетом всех факторов в ближайшее время ожидаем ослабления рубля с целями 13,3 за юань и 93,5 за доллар", - рассказал Шепелев. "Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки. Краткосрочную поддержку курсу рубля может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца. В подобных условиях можно ожидать, что в октябре 2024 года курс доллара США будет в среднем составлять около 93 рублей, китайского юаня – 13,2 рубля", - отметил Яковлев. По ожиданиям Мильчаковой, ориентиром для курса рубля к юаню на среду будет диапазон 13,3-13,9 рубля, доллар США может торговаться в интервале 93-95,5 рублей, евро - в коридоре 103-106 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань