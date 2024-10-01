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Эксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману пенсионеров
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману пенсионеров - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману пенсионеров
Телефонные мошенники все чаще представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T06:35+0300
2024-10-01T06:35+0300
2024-10-01T06:35+0300
мошенничество
пенсионеры
пенсионный фонд
энергосбытовые компании
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники все чаще представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости. "Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика. Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС", - объяснил Бийчук, отметив, что такая схема не вызывает подозрений у пожилых людей и даже создает иллюзию безопасности. Похожим методом пользуются и злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Они просят жертву перевести свои накопления на единый счет для перечисления якобы надбавки к выплатам за неучтенный стаж. Для этого пенсионер должен продиктовать код из сообщения.Мошенники также зачастую представляются сотрудниками социального фонда, которые проверяют соответствие адреса прописки с местом фактического проживания. Уязвимые пожилые люди, стремясь обезопасить себя, склонны в подобных ситуациях неосторожно обращаться со своими персональными данными и финансовыми операциями."Большинство схем опираются на доверие и отсутствие у пожилых людей необходимых знаний о процедурах", - резюмировал Бийчук.
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пенсионеры, пенсионный фонд, энергосбытовые компании
Мошенничество, пенсионеры, пенсионный фонд, энергосбытовые компании
Эксперт рассказал о новой схеме мошенников по обману пенсионеров
Бийчук: телефонные мошенники чаще всего обманывают пенсионеров под видом энергокомпаний
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники все чаще представляются сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.
"Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика. Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС", - объяснил Бийчук, отметив, что такая схема не вызывает подозрений у пожилых людей и даже создает иллюзию безопасности.
Похожим методом пользуются и злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Они просят жертву перевести свои накопления на единый счет для перечисления якобы надбавки к выплатам за неучтенный стаж. Для этого пенсионер должен продиктовать код из сообщения.
Мошенники также зачастую представляются сотрудниками социального фонда, которые проверяют соответствие адреса прописки с местом фактического проживания. Уязвимые пожилые люди, стремясь обезопасить себя, склонны в подобных ситуациях неосторожно обращаться со своими персональными данными и финансовыми операциями.
Мошенники внедрили хитрую схему с архивом: что нельзя говорить по телефону
"Большинство схем опираются на доверие и отсутствие у пожилых людей необходимых знаний о процедурах", - резюмировал Бийчук.