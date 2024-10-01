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"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Вооруженные силы России разгромили и отбросили назад бригады ВСУ на многих участках линии соприкосновения. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:14+0300
2024-10-01T15:15+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы России разгромили и отбросили назад бригады ВСУ на многих участках линии соприкосновения. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — заявил Джонсон.Он также отметил возможность окружения ВСУ в Угледаре и подчеркнул давление на украинскую армию в районах Часова Яра, Торецка и Покровска, заявив, что "Украина не может исправить ситуацию".Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Угледара близко, и противник в городе попал в серьезное окружение.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
15:14 01.10.2024 (обновлено: 15:15 01.10.2024)
 
"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО

Джонсон: бригады ВСУ разбили и отбросили на многих участках в зоне СВО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы России разгромили и отбросили назад бригады ВСУ на многих участках линии соприкосновения. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — заявил Джонсон.
Он также отметил возможность окружения ВСУ в Угледаре и подчеркнул давление на украинскую армию в районах Часова Яра, Торецка и Покровска, заявив, что "Украина не может исправить ситуацию".
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Угледара близко, и противник в городе попал в серьезное окружение.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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