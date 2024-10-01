https://1prime.ru/20241001/spetsoperatsiya-851892476.html

"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО

Вооруженные силы России разгромили и отбросили назад бригады ВСУ на многих участках линии соприкосновения. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:14+0300

2024-10-01T15:14+0300

2024-10-01T15:15+0300

спецоперация на украине

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851891900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_defe31ec93ca58f724d068e539a30f01.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы России разгромили и отбросили назад бригады ВСУ на многих участках линии соприкосновения. Об этом в беседе на YouTube-канале Dialogue Works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь", — заявил Джонсон.Он также отметил возможность окружения ВСУ в Угледаре и подчеркнул давление на украинскую армию в районах Часова Яра, Торецка и Покровска, заявив, что "Украина не может исправить ситуацию".Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Угледара близко, и противник в городе попал в серьезное окружение.

https://1prime.ru/20241001/plennyy-851886733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу