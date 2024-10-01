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"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США

"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США

Американские амбиции "мирового могущества" сошли на нет, говорится в материале немецкого издания Focus. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T11:30+0300

2024-10-01T11:30+0300

2024-10-01T11:30+0300

политика

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американские амбиции "мирового могущества" сошли на нет, говорится в материале немецкого издания Focus."Американский век подходит к концу. Все больше стран отворачиваются от США и президента Джо Байдена. Но впереди новая эра, открывающая новые возможности для монстров", - сказано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что США из крупнейшего экспортера превратились в крупнейшего заемщика из-за грубых ошибок во внешней политике, стоивших миллионов жизней. Американский век подходит к концу. Титул "мировой державы" временный, как показали история Римской и Британской империй."Мир дрейфует - и дрейфует в сторону от Соединенных Штатов", - заключили в статье.Полный текст статьи читайте на ИноСми

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сша, джо байден