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"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США
"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США
Американские амбиции "мирового могущества" сошли на нет, говорится в материале немецкого издания Focus. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:30+0300
2024-10-01T11:30+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американские амбиции "мирового могущества" сошли на нет, говорится в материале немецкого издания Focus."Американский век подходит к концу. Все больше стран отворачиваются от США и президента Джо Байдена. Но впереди новая эра, открывающая новые возможности для монстров", - сказано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что США из крупнейшего экспортера превратились в крупнейшего заемщика из-за грубых ошибок во внешней политике, стоивших миллионов жизней. Американский век подходит к концу. Титул "мировой державы" временный, как показали история Римской и Британской империй."Мир дрейфует - и дрейфует в сторону от Соединенных Штатов", - заключили в статье.Полный текст статьи читайте на ИноСми
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сша
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
11:30 01.10.2024
 
"Время кошмаров": страны дрейфуют все дальше от США

Focus: американский век подошел к концу — все больше стран отворачивается от США

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американские амбиции "мирового могущества" сошли на нет, говорится в материале немецкого издания Focus.
"Американский век подходит к концу. Все больше стран отворачиваются от США и президента Джо Байдена. Но впереди новая эра, открывающая новые возможности для монстров", - сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что США из крупнейшего экспортера превратились в крупнейшего заемщика из-за грубых ошибок во внешней политике, стоивших миллионов жизней. Американский век подходит к концу. Титул "мировой державы" временный, как показали история Римской и Британской империй.
"Мир дрейфует - и дрейфует в сторону от Соединенных Штатов", - заключили в статье.
Полный текст статьи читайте на ИноСми
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