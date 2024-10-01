https://1prime.ru/20241001/tank-851897264.html

В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser

В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser - 01.10.2024, ПРАЙМ

В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser

В России начали продавать китайский внедорожник Tank 700, цены начинаются от 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет "Российская газета". | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:22+0300

2024-10-01T17:22+0300

2024-10-01T17:22+0300

экономика

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

внедорожники

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В России начали продавать китайский внедорожник Tank 700, цены начинаются от 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что в РФ Tank 700 доступен в трех комплектациях: Premium и Superior с бензиновым двигателем, а также Edition One с гибридной силовой установкой.Покупка Tank 700 в комплектации Premium обойдется в 8 899 000 рублей, в Superior — в 9 599 000 рублей, в Edition One — в 11 899 000 рублей, сообщает издание.Tank 700 является самым большим внедорожником бренда. Его длина с запасным колесом составляет 5090 миллиметров, колесная база — 3000 миллиметров, ширина — 2061 миллиметр, а заявленный дорожный просвет — 245 миллиметров.На китайском рынке Tank 700 предлагаютлишь с гибридной трансмиссией, которая включает в себя 3,0-литровый V6 и электромотор. В сумме они дают мощность 523 лошадиных силы и 800 Нм крутящего момента. В смешанном режиме расход топлива у автомобиля составляет три литра на 100 километров. При использовании только бензинового двигателя — до 11 литров на 100 километров.

https://1prime.ru/20241001/avto-851883603.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, внедорожники