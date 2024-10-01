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В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241001/tank-851897264.html
В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser
В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser
В России начали продавать китайский внедорожник Tank 700, цены начинаются от 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет "Российская газета". | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:22+0300
2024-10-01T17:22+0300
экономика
авто
китайские авто
спрос на легковые авто
внедорожники
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В России начали продавать китайский внедорожник Tank 700, цены начинаются от 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что в РФ Tank 700 доступен в трех комплектациях: Premium и Superior с бензиновым двигателем, а также Edition One с гибридной силовой установкой.Покупка Tank 700 в комплектации Premium обойдется в 8 899 000 рублей, в Superior — в 9 599 000 рублей, в Edition One — в 11 899 000 рублей, сообщает издание.Tank 700 является самым большим внедорожником бренда. Его длина с запасным колесом составляет 5090 миллиметров, колесная база — 3000 миллиметров, ширина — 2061 миллиметр, а заявленный дорожный просвет — 245 миллиметров.На китайском рынке Tank 700 предлагаютлишь с гибридной трансмиссией, которая включает в себя 3,0-литровый V6 и электромотор. В сумме они дают мощность 523 лошадиных силы и 800 Нм крутящего момента. В смешанном режиме расход топлива у автомобиля составляет три литра на 100 километров. При использовании только бензинового двигателя — до 11 литров на 100 километров.
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авто, китайские авто, спрос на легковые авто, внедорожники
Экономика, Авто, китайские авто, спрос на легковые авто, внедорожники
17:22 01.10.2024
 
В России появилась недорогая альтернатива Land Cruiser

"РГ": стоимость внедорожника Tank 700 оценили в России от 8,9 млн рублей

CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Tank 700 (cropped image)Внедорожник Tank 700
Внедорожник Tank 700 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Tank 700 (cropped image)
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В России начали продавать китайский внедорожник Tank 700, цены начинаются от 8,9 миллиона рублей. Об этом пишет "Российская газета".
Отмечается, что в РФ Tank 700 доступен в трех комплектациях: Premium и Superior с бензиновым двигателем, а также Edition One с гибридной силовой установкой.
Покупка Tank 700 в комплектации Premium обойдется в 8 899 000 рублей, в Superior — в 9 599 000 рублей, в Edition One — в 11 899 000 рублей, сообщает издание.
Tank 700 является самым большим внедорожником бренда. Его длина с запасным колесом составляет 5090 миллиметров, колесная база — 3000 миллиметров, ширина — 2061 миллиметр, а заявленный дорожный просвет — 245 миллиметров.
На китайском рынке Tank 700 предлагаютлишь с гибридной трансмиссией, которая включает в себя 3,0-литровый V6 и электромотор. В сумме они дают мощность 523 лошадиных силы и 800 Нм крутящего момента. В смешанном режиме расход топлива у автомобиля составляет три литра на 100 километров. При использовании только бензинового двигателя — до 11 литров на 100 километров.
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ЭкономикаАвтокитайские автоспрос на легковые автовнедорожники
 
 
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