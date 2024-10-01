https://1prime.ru/20241001/ugledar-851893895.html

"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре

"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре

Украинские военные в Угледаре объявили, что они больше не в состоянии оставаться в городе из-за отсутствия позиций и разрушенного материально-технического... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:58+0300

2024-10-01T15:58+0300

2024-10-01T15:58+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинские военные в Угледаре объявили, что они больше не в состоянии оставаться в городе из-за отсутствия позиций и разрушенного материально-технического обеспечения, сказано в материале издания The New York Times."Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал в беседе с газетой старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док.New York Times предсказывает, что поражение ВСУ в Угледаре станет как стратегической, так и символической потерей. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в городе, а украинские СМИ сообщают о тяжелой ситуации для ВСУ.

https://1prime.ru/20241001/spetsoperatsiya-851892476.html

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россия, всу