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"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре
"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре
Украинские военные в Угледаре объявили, что они больше не в состоянии оставаться в городе из-за отсутствия позиций и разрушенного материально-технического... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:58+0300
2024-10-01T15:58+0300
2024-10-01T15:58+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинские военные в Угледаре объявили, что они больше не в состоянии оставаться в городе из-за отсутствия позиций и разрушенного материально-технического обеспечения, сказано в материале издания The New York Times."Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал в беседе с газетой старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док.New York Times предсказывает, что поражение ВСУ в Угледаре станет как стратегической, так и символической потерей. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в городе, а украинские СМИ сообщают о тяжелой ситуации для ВСУ.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
"Оставаться невозможно". В ВСУ рассказали о происходящем в Угледаре
NYT: украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Украинские военные в Угледаре объявили, что они больше не в состоянии оставаться в городе из-за отсутствия позиций и разрушенного материально-технического обеспечения, сказано
в материале издания The New York Times.
"Негде удерживать позиции... Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно", - рассказал в беседе с газетой старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док.
New York Times предсказывает, что поражение ВСУ в Угледаре станет как стратегической, так и символической потерей. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в городе, а украинские СМИ сообщают о тяжелой ситуации для ВСУ.
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