https://1prime.ru/20241001/ugol-851899659.html

В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году

В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году - 01.10.2024, ПРАЙМ

В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году

Количество сотрудников в угольной отрасли России составит к 2027 году 144,5 тысячи, что на 2 тысячи человек меньше по сравнению с 2023 годом, следует из... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:11+0300

2024-10-01T19:11+0300

2024-10-01T19:11+0300

энергетика

россия

угольная отрасль

добыча угля

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество сотрудников в угольной отрасли России составит к 2027 году 144,5 тысячи, что на 2 тысячи человек меньше по сравнению с 2023 годом, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Количество занятых в угольной отрасли на конец 2023 года составляло 146,5 тысячи человек, в 2024 году оно сократится до 146 тысяч человек, к 2027 году число значение упадет до 144,5 тысяч человек, говорится в документе. Сокращение не затронет 2026 год, показатель числа занятых в угольной отрасли на конец года сохранится на уровне 2025 года - 145 тысяч человек. Кроме того, в паспорте госпрограммы указан федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков". На его финансирование в бюджете на 2025 год заложено почти 11,182 миллиарда рублей, в 2026 году - свыше 7 миллиардов и в 2027 году - более 8 миллиардов рублей. В 2022 году был риск отмены финансирования содержания шахтерских городков и поселков. В Минэнерго тогда пообещали, что вопрос будет решен на уровне правительственных поправок. В результате в 2022 году финансовое обеспечение шахтерских городов и поселков составило почти 4,372 миллиарда рублей, в 2023 году - порядка 4,894 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240926/ugol-851794250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, угольная отрасль, добыча угля