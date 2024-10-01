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В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году
В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году - 01.10.2024, ПРАЙМ
В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году
Количество сотрудников в угольной отрасли России составит к 2027 году 144,5 тысячи, что на 2 тысячи человек меньше по сравнению с 2023 годом, следует из... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:11+0300
2024-10-01T19:11+0300
энергетика
россия
угольная отрасль
добыча угля
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество сотрудников в угольной отрасли России составит к 2027 году 144,5 тысячи, что на 2 тысячи человек меньше по сравнению с 2023 годом, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Количество занятых в угольной отрасли на конец 2023 года составляло 146,5 тысячи человек, в 2024 году оно сократится до 146 тысяч человек, к 2027 году число значение упадет до 144,5 тысяч человек, говорится в документе. Сокращение не затронет 2026 год, показатель числа занятых в угольной отрасли на конец года сохранится на уровне 2025 года - 145 тысяч человек. Кроме того, в паспорте госпрограммы указан федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков". На его финансирование в бюджете на 2025 год заложено почти 11,182 миллиарда рублей, в 2026 году - свыше 7 миллиардов и в 2027 году - более 8 миллиардов рублей. В 2022 году был риск отмены финансирования содержания шахтерских городков и поселков. В Минэнерго тогда пообещали, что вопрос будет решен на уровне правительственных поправок. В результате в 2022 году финансовое обеспечение шахтерских городов и поселков составило почти 4,372 миллиарда рублей, в 2023 году - порядка 4,894 миллиардов рублей.
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россия, угольная отрасль, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, угольная отрасль, добыча угля
19:11 01.10.2024
 
В России ожидают снижения числа сотрудников угольной отрасли к 2027 году

Госпрограмма: число работников угольной отрасли РФ к 2027 г составит 144,5 тысяч

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество сотрудников в угольной отрасли России составит к 2027 году 144,5 тысячи, что на 2 тысячи человек меньше по сравнению с 2023 годом, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие энергетики", приложенного к проекту федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Количество занятых в угольной отрасли на конец 2023 года составляло 146,5 тысячи человек, в 2024 году оно сократится до 146 тысяч человек, к 2027 году число значение упадет до 144,5 тысяч человек, говорится в документе. Сокращение не затронет 2026 год, показатель числа занятых в угольной отрасли на конец года сохранится на уровне 2025 года - 145 тысяч человек.
Кроме того, в паспорте госпрограммы указан федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков". На его финансирование в бюджете на 2025 год заложено почти 11,182 миллиарда рублей, в 2026 году - свыше 7 миллиардов и в 2027 году - более 8 миллиардов рублей.
В 2022 году был риск отмены финансирования содержания шахтерских городков и поселков. В Минэнерго тогда пообещали, что вопрос будет решен на уровне правительственных поправок. В результате в 2022 году финансовое обеспечение шахтерских городов и поселков составило почти 4,372 миллиарда рублей, в 2023 году - порядка 4,894 миллиардов рублей.
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