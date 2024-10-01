https://1prime.ru/20241001/ukraina-851894960.html

"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине

"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине

Вооруженные силы Украины не в состоянии отодвинуть российскую армию до прежней границы. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works рассказал экс-советник... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:32+0300

2024-10-01T16:32+0300

2024-10-01T17:05+0300

спецоперация на украине

россия

сво

всу

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не в состоянии отодвинуть российскую армию до прежней границы. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works рассказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, <…> "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — рассказал Бо в беседе с каналом.По словам Бо, Россия имеет преимущество на поле боя и сама определяет условия своей победы. Он также отмечает, что наступление украинских сил на Курскую область сильно истощило остальную линию фронта.

https://1prime.ru/20241001/spetsoperatsiya-851892476.html

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россия, сво, всу