Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241001/ukraina-851894960.html
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине
Вооруженные силы Украины не в состоянии отодвинуть российскую армию до прежней границы. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works рассказал экс-советник... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:32+0300
2024-10-01T17:05+0300
спецоперация на украине
россия
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851894801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e0caa8cc5202c30ff1584d048c9bbe89.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не в состоянии отодвинуть российскую армию до прежней границы. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works рассказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, &lt;…&gt; "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — рассказал Бо в беседе с каналом.По словам Бо, Россия имеет преимущество на поле боя и сама определяет условия своей победы. Он также отмечает, что наступление украинских сил на Курскую область сильно истощило остальную линию фронта.
https://1prime.ru/20241001/spetsoperatsiya-851892476.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851894801_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae6ff9d3c2bdbe794d67db9e2fa4bc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, ВСУ
16:32 01.10.2024 (обновлено: 17:05 01.10.2024)
 
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине

Полковник Бо: Украина никогда не сможет отбросить ВС РФ до границы

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не в состоянии отодвинуть российскую армию до прежней границы. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works рассказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, <…> "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы", — рассказал Бо в беседе с каналом.
По словам Бо, Россия имеет преимущество на поле боя и сама определяет условия своей победы. Он также отмечает, что наступление украинских сил на Курскую область сильно истощило остальную линию фронта.
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО
15:14
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСВОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала