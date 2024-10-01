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"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте

"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте

Переход контроля над железнодорожными путями под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) российским подразделениям поставил... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T06:54+0300

2024-10-01T06:54+0300

2024-10-01T06:54+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Переход контроля над железнодорожными путями под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) российским подразделениям поставил украинские войска в тяжелое положение, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан", — объяснил он.Джонсон подчеркнул, что ВСУ не смогут и дальше держать сопротивление без поставок продовольствия и других ресурсов, а потому скоро эта часть фронта будет сдана ВС России. Аналитик заключил, что украинским командующим не стоит надеяться на чудо, так как вероятность победы равна нулю.

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украина, россия, всу