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"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте
"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте
Переход контроля над железнодорожными путями под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) российским подразделениям поставил... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T06:54+0300
2024-10-01T06:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Переход контроля над железнодорожными путями под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) российским подразделениям поставил украинские войска в тяжелое положение, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан", — объяснил он.Джонсон подчеркнул, что ВСУ не смогут и дальше держать сопротивление без поставок продовольствия и других ресурсов, а потому скоро эта часть фронта будет сдана ВС России. Аналитик заключил, что украинским командующим не стоит надеяться на чудо, так как вероятность победы равна нулю.
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
06:54 01.10.2024
 
"Фактически отрезан". В США заявили о критической ситуации на фронте

Джонсон: ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Переход контроля над железнодорожными путями под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) российским подразделениям поставил украинские войска в тяжелое положение, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан", — объяснил он.
Джонсон подчеркнул, что ВСУ не смогут и дальше держать сопротивление без поставок продовольствия и других ресурсов, а потому скоро эта часть фронта будет сдана ВС России. Аналитик заключил, что украинским командующим не стоит надеяться на чудо, так как вероятность победы равна нулю.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
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