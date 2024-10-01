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На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ
На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ
Вооружение, которое Запад поставляет украинским военным, быстро устаревает из-за стремительного развития сферы, пишет издание Atlantic. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T08:15+0300
2024-10-01T08:15+0300
спецоперация на украине
всу
украина
запад
вооружение
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооружение, которое Запад поставляет украинским военным, быстро устаревает из-за стремительного развития сферы, пишет издание Atlantic."Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки", — следует из статьи.Авторы также подчеркнули, что стремления ВСУ разработать новое вооружение или улучшить уже имеющееся встречает сильный отпор со стороны Москвы. Мировые же инновации сильно опережают развитие американской промышленности, а также оборонного сектора Североатлантического альянса. Одним из ключевых примеров авторы статьи назвали ракетные установки HIMARS, которые все больше теряют свою актуальность.
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украина
запад
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всу, украина, запад, вооружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД, вооружение
08:15 01.10.2024
 
На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ

The Atlantic: западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооружение, которое Запад поставляет украинским военным, быстро устаревает из-за стремительного развития сферы, пишет издание Atlantic.
"Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки", — следует из статьи.
Авторы также подчеркнули, что стремления ВСУ разработать новое вооружение или улучшить уже имеющееся встречает сильный отпор со стороны Москвы. Мировые же инновации сильно опережают развитие американской промышленности, а также оборонного сектора Североатлантического альянса. Одним из ключевых примеров авторы статьи назвали ракетные установки HIMARS, которые все больше теряют свою актуальность.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАЗАПАДвооружение
 
 
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