https://1prime.ru/20241001/vsu-851880238.html

На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ

На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ

На Западе предупредили о новой проблеме для ВСУ

Вооружение, которое Запад поставляет украинским военным, быстро устаревает из-за стремительного развития сферы, пишет издание Atlantic. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T08:15+0300

2024-10-01T08:15+0300

2024-10-01T08:15+0300

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вооружение

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вооружение, которое Запад поставляет украинским военным, быстро устаревает из-за стремительного развития сферы, пишет издание Atlantic."Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки", — следует из статьи.Авторы также подчеркнули, что стремления ВСУ разработать новое вооружение или улучшить уже имеющееся встречает сильный отпор со стороны Москвы. Мировые же инновации сильно опережают развитие американской промышленности, а также оборонного сектора Североатлантического альянса. Одним из ключевых примеров авторы статьи назвали ракетные установки HIMARS, которые все больше теряют свою актуальность.

https://1prime.ru/20241001/plan-851879502.html

украина

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всу, украина, запад, вооружение