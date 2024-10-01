https://1prime.ru/20241001/vsu-851889891.html

СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ

СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ - 01.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ

Некоторые командиры украинской армии состоят в организованных преступных группировках и надеются получить личную выгоду от продолжающегося конфликта, сообщает... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:00+0300

2024-10-01T14:00+0300

2024-10-01T14:01+0300

спецоперация на украине

всу

украина

опг

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Некоторые командиры украинской армии состоят в организованных преступных группировках и надеются получить личную выгоду от продолжающегося конфликта, сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на неназванных украинских военных. "Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - следует из заявления издания. Украинские солдаты также рассказали, что конфликт приносит таким командирам материальную выгоду.

https://1prime.ru/20241001/voyska-851887804.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, опг