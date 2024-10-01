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СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ
СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ - 01.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ
Некоторые командиры украинской армии состоят в организованных преступных группировках и надеются получить личную выгоду от продолжающегося конфликта, сообщает... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:00+0300
2024-10-01T14:00+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Некоторые командиры украинской армии состоят в организованных преступных группировках и надеются получить личную выгоду от продолжающегося конфликта, сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на неназванных украинских военных. "Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - следует из заявления издания. Украинские солдаты также рассказали, что конфликт приносит таким командирам материальную выгоду.
https://1prime.ru/20241001/voyska-851887804.html
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всу, украина, опг
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ОПГ
СМИ: стало известно о причастности командиров ВСУ к ОПГ
Daily Beast: ряд командиров ВСУ состоят в организованных преступных группировках
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Некоторые командиры украинской армии состоят в организованных преступных группировках и надеются получить личную выгоду от продолжающегося конфликта, сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на неназванных украинских военных.
"Некоторые командиры - это члены организованных преступных группировок", - следует из заявления издания.
Украинские солдаты также рассказали, что конфликт приносит таким командирам материальную выгоду.
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину