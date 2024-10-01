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"Самоубийственные миссии": СМИ рассказали о плачевном положении солдат ВСУ
"Самоубийственные миссии": СМИ рассказали о плачевном положении солдат ВСУ - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Самоубийственные миссии": СМИ рассказали о плачевном положении солдат ВСУ
Украинские военные жалуются на то, что командиры отправляют их на самоубийственные миссии, сообщает издание Daily Beast. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:00+0300
2024-10-01T15:00+0300
2024-10-01T15:00+0300
спецоперация на украине
всу
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военная помощь украине
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на то, что командиры отправляют их на самоубийственные миссии, сообщает издание Daily Beast. Так, украинские военные рассказали, что многие подразделения нуждаются в технических и людских ресурсах, однако это не мешает командирам давать оставшимся солдатам самоубийственные приказы. "Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии", - следует из заявления украинского военного. Например, командование ВСУ отдает приказы атаковать российские подразделения, не предоставляя при этом необходимого вооружения. В результате часть военных просто отказывается от выполнения заданий.Ранее в генштабе украинских сил заявили, что ситуация на фронте осложняется численным и техническим превосходством ВС России.
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всу, украина, военная помощь украине, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, военная помощь Украине, ВС России
"Самоубийственные миссии": СМИ рассказали о плачевном положении солдат ВСУ
Daily Beast: украинские военные жалуются на самоубийственные миссии
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на то, что командиры отправляют их на самоубийственные миссии, сообщает издание Daily Beast.
Так, украинские военные рассказали, что многие подразделения нуждаются в технических и людских ресурсах, однако это не мешает командирам давать оставшимся солдатам самоубийственные приказы. "Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии", - следует из заявления украинского военного.
Например, командование ВСУ отдает приказы атаковать российские подразделения, не предоставляя при этом необходимого вооружения. В результате часть военных просто отказывается от выполнения заданий.
Ранее в генштабе украинских сил заявили, что ситуация на фронте осложняется численным и техническим превосходством ВС России.
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