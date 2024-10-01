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"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7 - 01.10.2024, ПРАЙМ
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"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7
"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7 - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7
"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7 из-за возможных проблем с работой микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и 708 автомобилей той же... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:22+0300
2024-10-01T20:22+0300
экономика
авто
производство автомобилей
росстандарт
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" отзовет 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7 из-за возможных проблем с работой микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и 708 автомобилей той же модели из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Xcite. Программа мероприятий представлена ООО "Автозавод Санкт-Петербург", являющимся официальным изготовителем Xcite на российском рынке. Отзыву подлежат 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в пресс-релизе. Причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной работы микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС", из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами. Также Росстандарт сообщил об отзыве еще более 700 автомобилей из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, из-за чего может произойти отказ или некорректная работа систем, работающих с данными, считываемыми с датчика скорости, таких как ABS, ESP, EBD, TCS, HHC, HBA, DTC, RMI. "Отзыву подлежат 708 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года", - сообщили в Росстандарте. Уточняется, что проверка микрофона и наличия повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса будет выполнена на всех транспортных средствах, и в случае обнаружения неполадок "Автозаводом Санкт-Петербург" будут произведены необходимые ремонтные работы, которые могут включать в себя корректное подключение микрофона или его установку в случае отсутствия и замену датчика скорости, говорится в сообщении. Изготовитель "Автозавод Санкт-Петербург" проинформирует владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и по телефону. Кроме того, в сообщении уточняется, что владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта во вкладке с документами, или воспользоваться специальным сервисом на сайте "Авто.ру". Xcite X-Cross 7 - универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России в двух комплектациях - Enjoy и Techno. Xcite - первый собственный проект в новой истории ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.
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авто, производство автомобилей, росстандарт
Экономика, Авто, производство автомобилей, Росстандарт
20:22 01.10.2024
 
"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7

Росстандарт: "Автозавод Санкт-Петербург" отзовет 1858 машин Xcite X-Cross 7

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross 7
Новые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross 7 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" отзовет 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7 из-за возможных проблем с работой микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и 708 автомобилей той же модели из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Xcite. Программа мероприятий представлена ООО "Автозавод Санкт-Петербург", являющимся официальным изготовителем Xcite на российском рынке. Отзыву подлежат 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в пресс-релизе.
Причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной работы микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС", из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами.
Также Росстандарт сообщил об отзыве еще более 700 автомобилей из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, из-за чего может произойти отказ или некорректная работа систем, работающих с данными, считываемыми с датчика скорости, таких как ABS, ESP, EBD, TCS, HHC, HBA, DTC, RMI. "Отзыву подлежат 708 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года", - сообщили в Росстандарте.
Уточняется, что проверка микрофона и наличия повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса будет выполнена на всех транспортных средствах, и в случае обнаружения неполадок "Автозаводом Санкт-Петербург" будут произведены необходимые ремонтные работы, которые могут включать в себя корректное подключение микрофона или его установку в случае отсутствия и замену датчика скорости, говорится в сообщении.
Изготовитель "Автозавод Санкт-Петербург" проинформирует владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и по телефону. Кроме того, в сообщении уточняется, что владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта во вкладке с документами, или воспользоваться специальным сервисом на сайте "Авто.ру".
Xcite X-Cross 7 - универсальный среднеразмерный кроссовер, представлен в России в двух комплектациях - Enjoy и Techno. Xcite - первый собственный проект в новой истории ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Официальным дистрибьютором автомобилей Xcite является дилерская сеть Lada. Первой моделью, представленной брендом на рынке, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7.
"Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.
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