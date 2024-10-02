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Ближний Восток разжигает: нефть взлетела, рубль устоял - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Ближний Восток разжигает: нефть взлетела, рубль устоял
Ближний Восток разжигает: нефть взлетела, рубль устоял - 02.10.2024, ПРАЙМ
Ближний Восток разжигает: нефть взлетела, рубль устоял
Во вторник, 1 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,93%, до 93,98 руб., евро/рубль - на 0,11%, до 103,90... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T08:02+0300
2024-10-02T08:02+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во вторник, 1 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,93%, до 93,98 руб., евро/рубль - на 0,11%, до 103,90 руб., юань/рубль - на 0,30%, до 13,28 руб. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 2 октября, на уровне ₽93,3581, евро — ₽103,6502, юаня — ₽13,1959. Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом, но после 45 минут торгов началась фаза ослабления. Здесь стоит напомнить, что торги долларом и евро на бирже по-прежнему не проводятся из-за санкций, поэтому участники рынка ориентируются на фьючерсные контракты. Если вы заметили, то ослабление рубля было больше против доллара США. Финансовые рынки оказались в эпицентре геополитической бури после ракетной атаки Ирана на Израиль. Это событие вызвало мощные ценовые колебания на всех биржах, отразившись на стоимости нефти, золота и ключевых валют. Цены на нефть отреагировали немедленно, взлетев до месячного максимума. Цена на баррель Brent повышалась до $75,45. Рост цен на "черное золото" был обусловлен опасениями возможных перебоев в поставках из ближневосточного региона, который играет ключевую роль в мировой нефтедобыче. Угрозы Израиля атаковать иранские нефтяные объекты лишь усилили эти опасения, подстегнув спекулятивные покупки. Рубль, вопреки ожиданиям, демонстрирует относительную устойчивость на фоне геополитических потрясений. Поддержку российской валюте оказал именно рост нефтяных котировок, компенсировав негативное влияние общей нестабильности на развивающихся рынках. Торги по доллару завершились на уровне 93,98 руб. Поскольку уровень 93,40 был пройден, то замаячил другой уровень сопротивления — 94,40 руб. После него стоит ожидать ослабления рубля до 98 руб. Ситуация остается крайне напряженной. Заявления израильского премьер-министра Нетаньяху о неизбежности ответных мер и предупреждения Ирана о еще более мощной атаке в случае ответного удара держат рынки в состоянии повышенной готовности. Эта неопределенность отразилась на других финансовых инструментах: американские акции и криптовалюты продемонстрировали более значительное падение, чем рубль. Индекс Мосбиржи упал на 1,52%, до 2814,19 п., индекс РТС — на 1,66%, до 949,60 п. Вчерашнее падение подтвердило разворотную модель "двойная вершина". Теперь для индекса основной целью становится уровень 2760 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, иран, израиль, нефть, brent
Мнения аналитиков, Курсы валют, Мосбиржа, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Нефть, BRENT
08:02 02.10.2024
 
Ближний Восток разжигает: нефть взлетела, рубль устоял

Антонов: нефть взлетела, рубль устоял - итоги торгов на фоне ирано-израильского конфликта

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Во вторник, 1 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,93%, до 93,98 руб., евро/рубль - на 0,11%, до 103,90 руб., юань/рубль - на 0,30%, до 13,28 руб. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 2 октября, на уровне ₽93,3581, евро — ₽103,6502, юаня — ₽13,1959.

Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом, но после 45 минут торгов началась фаза ослабления. Здесь стоит напомнить, что торги долларом и евро на бирже по-прежнему не проводятся из-за санкций, поэтому участники рынка ориентируются на фьючерсные контракты.

Если вы заметили, то ослабление рубля было больше против доллара США. Финансовые рынки оказались в эпицентре геополитической бури после ракетной атаки Ирана на Израиль. Это событие вызвало мощные ценовые колебания на всех биржах, отразившись на стоимости нефти, золота и ключевых валют.

Цены на нефть отреагировали немедленно, взлетев до месячного максимума. Цена на баррель Brent повышалась до $75,45. Рост цен на "черное золото" был обусловлен опасениями возможных перебоев в поставках из ближневосточного региона, который играет ключевую роль в мировой нефтедобыче. Угрозы Израиля атаковать иранские нефтяные объекты лишь усилили эти опасения, подстегнув спекулятивные покупки.

Рубль, вопреки ожиданиям, демонстрирует относительную устойчивость на фоне геополитических потрясений. Поддержку российской валюте оказал именно рост нефтяных котировок, компенсировав негативное влияние общей нестабильности на развивающихся рынках.

Торги по доллару завершились на уровне 93,98 руб. Поскольку уровень 93,40 был пройден, то замаячил другой уровень сопротивления — 94,40 руб. После него стоит ожидать ослабления рубля до 98 руб.

Ситуация остается крайне напряженной. Заявления израильского премьер-министра Нетаньяху о неизбежности ответных мер и предупреждения Ирана о еще более мощной атаке в случае ответного удара держат рынки в состоянии повышенной готовности. Эта неопределенность отразилась на других финансовых инструментах: американские акции и криптовалюты продемонстрировали более значительное падение, чем рубль.

Индекс Мосбиржи упал на 1,52%, до 2814,19 п., индекс РТС — на 1,66%, до 949,60 п. Вчерашнее падение подтвердило разворотную модель "двойная вершина". Теперь для индекса основной целью становится уровень 2760 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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