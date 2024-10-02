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Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить
Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить
Если намечается серьезный ремонт автомобиля, стоит подумать о его продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта Никиту Родионова из сети... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:32+0300
2024-10-02T10:32+0300
россия
авто
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Если намечается серьезный ремонт автомобиля, стоит подумать о его продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта Никиту Родионова из сети автосервисов Fit Service."Если говорить именно о дорогостоящих услугах, то это практически любой сложный ремонт или замена крупных агрегатов. То есть чаще всего вопрос продать или чинить возникает именно в ситуации, когда на СТО выносят вердикт, что необходимы замены агрегатов трансмиссии или двигателя. Поэтому, когда об этом заходит речь, то возможно, что стоит задуматься о том, чтобы избавиться от автомобиля", — заметил собеседник газеты.По словам Родионова, автомобили после серьезных аварий также часто выставляют на продажу, так как замена даже двух кузовных элементов может быть равнозначна стоимости всей машины. В случае значительных повреждений продажа становится единственным разумным вариантом.Руководитель кузовного ремонта Fit Service Ярослав Кукарин ранее сообщил, что цены на окраску автомобилей за год выросли на 25% из-за подорожания материалов и увеличения стоимости нормо-часа. В отрасли также наблюдается кадровый дефицит, что вынуждает автосервисы повышать зарплаты для удержания специалистов.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:32 02.10.2024
 
Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить

Автоэксперт Родионов объяснил, когда машину лучше продать, чем чинить

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Если намечается серьезный ремонт автомобиля, стоит подумать о его продаже, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта Никиту Родионова из сети автосервисов Fit Service.
"Если говорить именно о дорогостоящих услугах, то это практически любой сложный ремонт или замена крупных агрегатов. То есть чаще всего вопрос продать или чинить возникает именно в ситуации, когда на СТО выносят вердикт, что необходимы замены агрегатов трансмиссии или двигателя. Поэтому, когда об этом заходит речь, то возможно, что стоит задуматься о том, чтобы избавиться от автомобиля", — заметил собеседник газеты.
По словам Родионова, автомобили после серьезных аварий также часто выставляют на продажу, так как замена даже двух кузовных элементов может быть равнозначна стоимости всей машины. В случае значительных повреждений продажа становится единственным разумным вариантом.
Руководитель кузовного ремонта Fit Service Ярослав Кукарин ранее сообщил, что цены на окраску автомобилей за год выросли на 25% из-за подорожания материалов и увеличения стоимости нормо-часа. В отрасли также наблюдается кадровый дефицит, что вынуждает автосервисы повышать зарплаты для удержания специалистов.
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