https://1prime.ru/20241002/avto-851910450.html

Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин

Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин - 02.10.2024, ПРАЙМ

Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:08+0300

2024-10-02T11:08+0300

2024-10-02T11:08+0300

россия

авто

госдума

lada

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий сообщил журналистам."На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы", - заявил он.По словам Володина, до конца текущего года руководители фракций и вице-спикеры Госдумы также пересядут на автомобили марки Aurus.Сам же Володин пользуется служебным автомобилем Aurus, а в свободное время - "Москвичем-3".В соответствии с решением Совета Думы, депутаты должны использовать только автомобили российского производства, а с 2024 года им будет предоставлена машина только российского производства. В настоящее время в гараже Госдумы уже находятся 33 автомобиля Lada Vesta. По мере списания иномарок, депутаты будут заменять их автомобилями "Москвич", Lada и Aurus.

https://1prime.ru/20241002/lada-851909142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, госдума, lada