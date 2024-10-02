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Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин - 02.10.2024, ПРАЙМ
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:08+0300
2024-10-02T11:08+0300
россия
авто
госдума
lada
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий сообщил журналистам."На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы", - заявил он.По словам Володина, до конца текущего года руководители фракций и вице-спикеры Госдумы также пересядут на автомобили марки Aurus.Сам же Володин пользуется служебным автомобилем Aurus, а в свободное время - "Москвичем-3".В соответствии с решением Совета Думы, депутаты должны использовать только автомобили российского производства, а с 2024 года им будет предоставлена машина только российского производства. В настоящее время в гараже Госдумы уже находятся 33 автомобиля Lada Vesta. По мере списания иномарок, депутаты будут заменять их автомобилями "Москвич", Lada и Aurus.
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россия, авто, госдума, lada
РОССИЯ, Авто, Госдума, Lada
11:08 02.10.2024
 
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин

Володин: на автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий сообщил журналистам.
"На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы", - заявил он.
По словам Володина, до конца текущего года руководители фракций и вице-спикеры Госдумы также пересядут на автомобили марки Aurus.
Сам же Володин пользуется служебным автомобилем Aurus, а в свободное время - "Москвичем-3".
В соответствии с решением Совета Думы, депутаты должны использовать только автомобили российского производства, а с 2024 года им будет предоставлена машина только российского производства. В настоящее время в гараже Госдумы уже находятся 33 автомобиля Lada Vesta. По мере списания иномарок, депутаты будут заменять их автомобилями "Москвич", Lada и Aurus.
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РОССИЯАвтоГосдумаLada
 
 
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