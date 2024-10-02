https://1prime.ru/20241002/avto-851910450.html
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин - 02.10.2024, ПРАЙМ
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:08+0300
2024-10-02T11:08+0300
2024-10-02T11:08+0300
россия
авто
госдума
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий сообщил журналистам."На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы", - заявил он.По словам Володина, до конца текущего года руководители фракций и вице-спикеры Госдумы также пересядут на автомобили марки Aurus.Сам же Володин пользуется служебным автомобилем Aurus, а в свободное время - "Москвичем-3".В соответствии с решением Совета Думы, депутаты должны использовать только автомобили российского производства, а с 2024 года им будет предоставлена машина только российского производства. В настоящее время в гараже Госдумы уже находятся 33 автомобиля Lada Vesta. По мере списания иномарок, депутаты будут заменять их автомобилями "Москвич", Lada и Aurus.
https://1prime.ru/20241002/lada-851909142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c020f35baeaae8566bdacde35572055.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, госдума, lada
РОССИЯ, Авто, Госдума, Lada
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
Володин: на автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о том, что 17 председателей комитетов пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом парламентарий сообщил журналистам.
"На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы", - заявил он.
По словам Володина, до конца текущего года руководители фракций и вице-спикеры Госдумы также пересядут на автомобили марки Aurus.
Сам же Володин пользуется служебным автомобилем Aurus, а в свободное время - "Москвичем-3".
В соответствии с решением Совета Думы, депутаты должны использовать только автомобили российского производства, а с 2024 года им будет предоставлена машина только российского производства. В настоящее время в гараже Госдумы уже находятся 33 автомобиля Lada Vesta. По мере списания иномарок, депутаты будут заменять их автомобилями "Москвич", Lada и Aurus.
"АвтоВаз" отметил рост продаж автомобилей Lada в России