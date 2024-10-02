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"Становится хуже". Флагман экономики ЕС предупредили о новых потрясениях

"Становится хуже". Флагман экономики ЕС предупредили о новых потрясениях - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Становится хуже". Флагман экономики ЕС предупредили о новых потрясениях

На фоне предупреждений о сокращении прибыли европейских автопроизводителей, включая Volkswagen и Stellantis, усиливаются опасения, что европейская... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:14+0300

2024-10-02T12:14+0300

2024-10-02T12:14+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. На фоне предупреждений о сокращении прибыли европейских автопроизводителей, включая Volkswagen и Stellantis, усиливаются опасения, что европейская промышленность окажется в состоянии более глубокого и длительного спада, передает Financial Times.В начале 2024 года сектор ожидал возвращения к нормальной жизни после устранения сбоев в цепочке поставок Covid-19, и прогнозировался рост производства автомобилей более чем на 2 процента за счет отложенного спроса. Вместо этого компании столкнулись с проблемами на нескольких фронтах, включая острую конкуренцию в Китае, слабый спрос в Европе и замедляющийся переход региона на электромобили, говорится в материале."Мы все предполагали, что ситуация нормализуется, но она меняется к худшему. Внезапно наблюдается ускорение негативных факторов, и масштабы ухудшения очень велики", - заметил аналитик Jefferies Филипп Хушуа.Автопроизводители также должны быть готовы к более длительному спаду, поскольку им придется бороться с увеличением инвестиций в технологии, снижением рентабельности EV и усилением конкуренции со стороны китайских конкурентов, выходящих на зарубежные рынки, предупреждают аналитики.Замедление роста спроса на электромобили также способствовало снижению общих продаж в Европе. В период с июня по август регистрация новых автомобилей упала на 3 процента у Volkswagen и почти на 10 процентов у Stellantis, согласно данным, опубликованным Европейским органом автомобильной промышленности.

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ес, авто, промышленность