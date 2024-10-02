https://1prime.ru/20241002/chekaliny-851916226.html

Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы

Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы - 02.10.2024, ПРАЙМ

Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы

Блогерам Валерии (Лерчик) и Артему Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы за незаконный вывод средств за границу по подложным документам. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:54+0300

2024-10-02T13:54+0300

2024-10-02T13:54+0300

россия

суд

валерия чекалина (лерчек)

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Блогерам Валерии (Лерчик) и Артему Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы за незаконный вывод средств за границу по подложным документам. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.Согласно предоставленной информации, МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ. Адвокат Александр Хаминский отметил, что если доводы следствия подтвердятся в суде, то им грозят серьезные сроки."Так, максимальная санкция за незаконный вывод средств за рубеж составляет 10 лет лишения свободы, за незаконное использование средств платежей - 7 лет лишения свободы, за отмывание (легализацию) - также 7 лет лишения свободы", - сказал Хаминский.Он также добавил, что главной целью таких незаконных операций было спрятать деньги в оффшорных зонах, избегая уплату налогов.

https://1prime.ru/20240301/845792467.html

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россия, суд, валерия чекалина (лерчек)