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Инфляция в России на 30 сентября составила 8,57 процента

Инфляция в России на 30 сентября составила 8,57 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 30 сентября составила 8,57 процента

Инфляция в России на 30 сентября замедлилась до 8,57% в годовом выражении с 8,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:06+0300

2024-10-02T19:06+0300

2024-10-02T19:06+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 сентября замедлилась до 8,57% в годовом выражении с 8,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По информации министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе с 24 по 30 сентября составил 0,13% против 0,09% неделей ранее (дефляция на плодоовощную продукцию замедлилась до 0,7%, на остальные продукты цены выросли на 0,2%). По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12% как и неделей ранее. "Подешевели легковые автомобили (-0,01%). На электро- и бытовые приборы цены практически не изменились (0,01%). Замедлился рост цен на медикаменты (0,45%) и строительные материалы (0,15%). На бензин рост цен на уровне предыдущей недели (0,14%), на дизель темпы роста цен снизились (0,04%)", - пишут авторы обзора. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то здесь цены выросли на 0,45% на фоне роста стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 6,5%, добавили в министерстве.

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