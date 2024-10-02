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Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля
Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля - 02.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля
Взаимный обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем лишь ненадолго стабилизирует ситуацию в регионе и временно остановит эскалацию конфликта на Ближнем... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:57+0300
2024-10-02T14:57+0300
политика
ближний восток
израиль
иран
эскалация
али хаменеи
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Взаимный обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем лишь ненадолго стабилизирует ситуацию в регионе и временно остановит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Это, однако, не поставит в нем точку, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости."Стороны обменяются ракетно-авиационными ударами, и на этом, на мой взгляд, наступит стабилизация обстановки", - объяснил эксперт.Ходаренок также подчеркнул, что Тель-Авив обладает точными сведениями о местонахождении иранского духовного лидера. Именно Али Хаменеи, считает эксперт, станет целью Израиля при ответных ударах.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
https://1prime.ru/20241002/izrail-851915813.html
ближний восток
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ближний восток, израиль, иран, эскалация, али хаменеи
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, эскалация, Али Хаменеи
14:57 02.10.2024
 
Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля

Эксперт Ходаренок: Израиль и Иран обменяются ударами и поставят точку с запятой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Взаимный обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем лишь ненадолго стабилизирует ситуацию в регионе и временно остановит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Это, однако, не поставит в нем точку, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.
"Стороны обменяются ракетно-авиационными ударами, и на этом, на мой взгляд, наступит стабилизация обстановки", - объяснил эксперт.
Ходаренок также подчеркнул, что Тель-Авив обладает точными сведениями о местонахождении иранского духовного лидера. Именно Али Хаменеи, считает эксперт, станет целью Израиля при ответных ударах.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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ПолитикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКИЗРАИЛЬИРАНэскалацияАли Хаменеи
 
 
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