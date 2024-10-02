https://1prime.ru/20241002/kosmetika-851905478.html
Россияне значительно увеличили траты на косметику за последние 5 лет
Россияне значительно увеличили траты на косметику за последние 5 лет - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россияне значительно увеличили траты на косметику за последние 5 лет
Траты россиян на косметику за последние 5 лет, с июля 2019 по июль 2024 года, выросли на 55%, в том числе за счет увеличившегося почти вдвое ассортимента... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T06:35+0300
2024-10-02T06:35+0300
2024-10-02T06:36+0300
косметика
россия
траты
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Траты россиян на косметику за последние 5 лет, с июля 2019 по июль 2024 года, выросли на 55%, в том числе за счет увеличившегося почти вдвое ассортимента приобретаемой продукции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В июле 2019 года траты россиян за 12 месяцев на сегмент "Красота" составляли 6 603 рубля. За аналогичный период в 2024 году показатель вырос на 55%, до 10 246 рублей. Также выросли практически все ключевые метрики: среднее количество товарных позиций (SKU) увеличилось на 83%, среднее число приобретаемых покупателем сегмента брендов – на 48%", - сообщили аналитики. Они также отметили изменение структуры расходов внутри сегмента "Красота": если 5 лет назад на уходовую косметику, предназначенную для поддержания и улучшения состояния кожи, приходилось 38% трат на категорию, то в 2024 году ее доля выросла до 47%. И наоборот, потеряли позиции декоративная косметика и парфюмерия. "Рост популярности уходовой косметики подтверждает тренд на естественность и здоровье", - приводится в исследовании комментарий директора по работе с клиентами "Ромира" Анастасии Сидориной. Уточняется, что в среднем за 5 лет треть всех покупок сегмента "Красота" приходится на россиян в возрасте от 31 до 40 лет, эта группа приобрела наибольшее количество косметики по сравнению с другими возрастами. За ними следуют люди от 41 до 50 лет, они сделали 27% покупок, на третьем месте - потребители от 51 до 60 лет с 19%. Замыкают рейтинг молодые люди и подростки: на группу от 21 до 30 лет приходятся 9% продаж, а на группу от 14 до 20 лет – всего 2%, говорится в исследовании. Что касается гендерного деления, доля мужчин, приобретающих косметические продукты для себя, за 5 лет выросла на 4%, до 11%. Наиболее популярными категориями покупок сильного пола стали шампуни, дезодоранты и средства для бритья, сообщили аналитики.
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косметика, россия, траты
Россияне значительно увеличили траты на косметику за последние 5 лет
"Ромир": россияне стали в 1,5 раза больше тратить на косметику за последние 5 лет
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Траты россиян на косметику за последние 5 лет, с июля 2019 по июль 2024 года, выросли на 55%, в том числе за счет увеличившегося почти вдвое ассортимента приобретаемой продукции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В июле 2019 года траты россиян за 12 месяцев на сегмент "Красота" составляли 6 603 рубля. За аналогичный период в 2024 году показатель вырос на 55%, до 10 246 рублей. Также выросли практически все ключевые метрики: среднее количество товарных позиций (SKU) увеличилось на 83%, среднее число приобретаемых покупателем сегмента брендов – на 48%", - сообщили аналитики.
Они также отметили изменение структуры расходов внутри сегмента "Красота": если 5 лет назад на уходовую косметику, предназначенную для поддержания и улучшения состояния кожи, приходилось 38% трат на категорию, то в 2024 году ее доля выросла до 47%. И наоборот, потеряли позиции декоративная косметика и парфюмерия. "Рост популярности уходовой косметики подтверждает тренд на естественность и здоровье", - приводится в исследовании комментарий директора по работе с клиентами "Ромира" Анастасии Сидориной.
Уточняется, что в среднем за 5 лет треть всех покупок сегмента "Красота" приходится на россиян в возрасте от 31 до 40 лет, эта группа приобрела наибольшее количество косметики по сравнению с другими возрастами. За ними следуют люди от 41 до 50 лет, они сделали 27% покупок, на третьем месте - потребители от 51 до 60 лет с 19%. Замыкают рейтинг молодые люди и подростки: на группу от 21 до 30 лет приходятся 9% продаж, а на группу от 14 до 20 лет – всего 2%, говорится в исследовании.
Россияне сократили покупки чая в пользу одного напитка
Что касается гендерного деления, доля мужчин, приобретающих косметические продукты для себя, за 5 лет выросла на 4%, до 11%. Наиболее популярными категориями покупок сильного пола стали шампуни, дезодоранты и средства для бритья, сообщили аналитики.