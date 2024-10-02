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Украина получит кредит от Южной Кореи
Украина получит кредит от Южной Кореи - 02.10.2024, ПРАЙМ
Украина получит кредит от Южной Кореи
Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставит Украине кредит на сумму 100 миллионов долларов сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых, сообщило в среду... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:40+0300
2024-10-02T18:40+0300
2024-10-02T18:40+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставит Украине кредит на сумму 100 миллионов долларов сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых, сообщило в среду украинское Министерство финансов. "Сегодня, 2 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 миллионов долларов. Кредит привлекается сроком на 20 лет, процентная ставка – 1% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В Минфине напомнили, что в апреле прошлого года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, позволяющее украинской стороне привлекать кредиты на сумму до 2,1 миллиарда долларов в течение 2024 – 2029 годов.
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украина, южная корея, кредит
Экономика, УКРАИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, кредит
Украина получит кредит от Южной Кореи
Минфин Украины: Киев получит от Южной Кореи кредит на 100 млн долларов
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставит Украине кредит на сумму 100 миллионов долларов сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых, сообщило в среду украинское Министерство финансов.
"Сегодня, 2 октября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи по привлечению 100 миллионов долларов. Кредит привлекается сроком на 20 лет, процентная ставка – 1% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В Минфине напомнили, что в апреле прошлого года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, позволяющее украинской стороне привлекать кредиты на сумму до 2,1 миллиарда долларов в течение 2024 – 2029 годов.
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