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ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования

ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования - 02.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования

Банк России ожидает, что корпоративное кредитование в РФ будет замедляться медленнее розничного, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:17+0300

2024-10-02T12:17+0300

2024-10-02T12:18+0300

банк россии

кредитование

корпоративное кредитование

розничное кредитование

алексей заботкин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что корпоративное кредитование в РФ будет замедляться медленнее розничного, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку."В части розничного кредитования мы видим замедление, и не только в части льготной ипотеки, по данным июля-августа оно очень наглядно прослеживается. Оперативные данные за сентябрь показывают то же самое", - сказал он."В плане корпоративного кредитования значимого замедления пока нет. Но строго говоря, в условиях, когда у вас есть высокий инвестиционный спрос и экономике требуется более высокая инвестиционная активность, скорее всего, корпоративное кредитование будет замедляться медленнее, чем розничное", - добавил Заботкин.

https://1prime.ru/20241002/stavka-851913293.html

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кредитование, корпоративное кредитование, розничное кредитование, алексей заботкин