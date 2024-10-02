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ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования
ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования - 02.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования
Банк России ожидает, что корпоративное кредитование в РФ будет замедляться медленнее розничного, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:17+0300
2024-10-02T12:17+0300
2024-10-02T12:18+0300
банк россии
кредитование
корпоративное кредитование
розничное кредитование
алексей заботкин
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что корпоративное кредитование в РФ будет замедляться медленнее розничного, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку."В части розничного кредитования мы видим замедление, и не только в части льготной ипотеки, по данным июля-августа оно очень наглядно прослеживается. Оперативные данные за сентябрь показывают то же самое", - сказал он."В плане корпоративного кредитования значимого замедления пока нет. Но строго говоря, в условиях, когда у вас есть высокий инвестиционный спрос и экономике требуется более высокая инвестиционная активность, скорее всего, корпоративное кредитование будет замедляться медленнее, чем розничное", - добавил Заботкин.
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кредитование, корпоративное кредитование, розничное кредитование, алексей заботкин
Банк России, КРЕДИТОВАНИЕ, корпоративное кредитование, розничное кредитование, Алексей Заботкин
ЦБ сделал прогноз по замедлению корпоративного и розничного кредитования
Заботкин: ЦБ ожидает, что замедление корпоративного кредитования не опередит розничное
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что корпоративное кредитование в РФ будет замедляться медленнее розничного, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
"В части розничного кредитования мы видим замедление, и не только в части льготной ипотеки, по данным июля-августа оно очень наглядно прослеживается. Оперативные данные за сентябрь показывают то же самое", - сказал он.
"В плане корпоративного кредитования значимого замедления пока нет. Но строго говоря, в условиях, когда у вас есть высокий инвестиционный спрос и экономике требуется более высокая инвестиционная активность, скорее всего, корпоративное кредитование будет замедляться медленнее, чем розничное", - добавил Заботкин.
В ЦБ признали, что повышение ключевой ставки должно было произойти раньше