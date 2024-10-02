https://1prime.ru/20241002/kurs-851923418.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 октября - 02.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,55 копейки, до 13,3914 рубля, курс доллара вырос на 1,15 рубля, до 94,5054 рубля,... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:39+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,55 копейки, до 13,3914 рубля, курс доллара вырос на 1,15 рубля, до 94,5054 рубля, курс евро вырос на 79,79 копейки, до 104,4481 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, рубль, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, рубль, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 октября
ЦБ: курс доллара на 3 октября — 94,51 руб, евро — 104,45 руб, юаня — 13,39 руб
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,55 копейки, до 13,3914 рубля, курс доллара вырос на 1,15 рубля, до 94,5054 рубля, курс евро вырос на 79,79 копейки, до 104,4481 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня