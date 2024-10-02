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Стало известно, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300 в РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241002/landcruiser-851918738.html
Стало известно, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300 в РФ
Стало известно, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300 в РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300 в РФ
Владение внедорожником Toyota Land Cruiser 300 VX+ в Москве обойдется в 2 330 368 рублей ежегодно и в 11 651 842 рубля в течение пяти лет, следует из подсчетов... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:25+0300
2024-10-02T15:25+0300
экономика
авто
расходы
внедорожники
toyota
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Владение внедорожником Toyota Land Cruiser 300 VX+ в Москве обойдется в 2 330 368 рублей ежегодно и в 11 651 842 рубля в течение пяти лет, следует из подсчетов маркетингового агентства НАПИ.Подсчет производился при условии, что автомобиль эксплуатируется в Москве и его годовой пробег составляет 20 тысяч километров.Эксперты НАПИ выяснили, что основными статьями затрат являются приобретение полиса КАСКО (3 866 753 руб.), бензин (752 472 руб.), техобслуживание, межсервисный интервал которого составляет десять тысяч километров (423 719 руб.), уплата транспортного налога (320 588 руб.). Расходы на ОСАГО в течение пяти лет составят примерно 102 000 рублей, приобретение шин 265/65 R18— 152 760 рублей и на текущий ремонт — 135 900 рублей.Кроме того, стало известно, что на каждый километр пробега Toyota Land Cruiser 300 VX+ с бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил придется потратить 116,5 рублей. Потеря стоимости, согласно расчетам НАПИ, составит 5 894 807 рублей при исходной цене новой машины в 17,3 миллиона рублей.
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авто, расходы, внедорожники, toyota
Экономика, Авто, расходы, внедорожники, Toyota
15:25 02.10.2024
 
Стало известно, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300 в РФ

НАПИ подсчитало стоимость владения Toyota Land Cruiser 300 в России

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Владение внедорожником Toyota Land Cruiser 300 VX+ в Москве обойдется в 2 330 368 рублей ежегодно и в 11 651 842 рубля в течение пяти лет, следует из подсчетов маркетингового агентства НАПИ.
Подсчет производился при условии, что автомобиль эксплуатируется в Москве и его годовой пробег составляет 20 тысяч километров.
Эксперты НАПИ выяснили, что основными статьями затрат являются приобретение полиса КАСКО (3 866 753 руб.), бензин (752 472 руб.), техобслуживание, межсервисный интервал которого составляет десять тысяч километров (423 719 руб.), уплата транспортного налога (320 588 руб.). Расходы на ОСАГО в течение пяти лет составят примерно 102 000 рублей, приобретение шин 265/65 R18— 152 760 рублей и на текущий ремонт — 135 900 рублей.
Кроме того, стало известно, что на каждый километр пробега Toyota Land Cruiser 300 VX+ с бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил придется потратить 116,5 рублей.
Потеря стоимости, согласно расчетам НАПИ, составит 5 894 807 рублей при исходной цене новой машины в 17,3 миллиона рублей.
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