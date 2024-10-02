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"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине
"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине
Государства-члены Североатлантического альянса должны остановить поставки вооружений Украине и достичь мирного соглашения с Москвой ради урегулирования ситуации | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T07:03+0300
2024-10-02T07:03+0300
2024-10-02T07:03+0300
спецоперация на украине
нато
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поставки вооружения
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса должны остановить поставки вооружений Украине и достичь мирного соглашения с Москвой ради урегулирования ситуации в Евразии, считает индийский аналитик С. Л. Кантан. Об этом он написал в социальной сети X."Украина — провальный геополитический проект глобалистов. НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии", — подчеркнул он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241002/eskalatsiya-851905611.html
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нато, украина, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, поставки вооружения
"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине
Аналитик Кантан: НАТО требуется заключить мир с Россией ради мирной Евразии
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса должны остановить поставки вооружений Украине и достичь мирного соглашения с Москвой ради урегулирования ситуации в Евразии, считает индийский аналитик С. Л. Кантан. Об этом он написал в социальной сети X.
"Украина — провальный геополитический проект глобалистов. НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии", — подчеркнул он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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