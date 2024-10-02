https://1prime.ru/20241002/mir-851905725.html

"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине

"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Провальный проект". В Индии призвали Запад признать неудачу на Украине

Государства-члены Североатлантического альянса должны остановить поставки вооружений Украине и достичь мирного соглашения с Москвой ради урегулирования ситуации | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T07:03+0300

2024-10-02T07:03+0300

2024-10-02T07:03+0300

спецоперация на украине

нато

украина

поставки вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Государства-члены Североатлантического альянса должны остановить поставки вооружений Украине и достичь мирного соглашения с Москвой ради урегулирования ситуации в Евразии, считает индийский аналитик С. Л. Кантан. Об этом он написал в социальной сети X."Украина — провальный геополитический проект глобалистов. НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии", — подчеркнул он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241002/eskalatsiya-851905611.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, поставки вооружения