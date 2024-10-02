https://1prime.ru/20241002/mitsubishi-851919408.html

Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV

Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV - 02.10.2024, ПРАЙМ

Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV

Японская Mitsubishi представила обновленный кроссовер Outlander PHEV для европейского рынка. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T15:52+0300

2024-10-02T15:52+0300

2024-10-02T15:52+0300

экономика

авто

япония

mitsubishi

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi представила обновленный кроссовер Outlander PHEV для европейского рынка. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что модель содержит минимум внешних отличий от предыдущей версии и сохранила "высоко оцененные черты в экстерьере". При этом была изменения передняя оптика и колесные диски.По данным портала, основные изменения затронули салона и техническую часть. Так, в салоне появилась новая медиасистема с 12-дюймовым дисплеем, разработанная в сотрудничестве со специалистами Yamaha аудиосистема, а также вентилируемые кресла. Производитель повысил запас хода машины как на электрической тяге, так и в смешанном цикле. Кроссовер может проехать до 80 км на электричестве по циклу WLTP. Заявленный расход топлива составляет 6,2 литра на 100 километров.Mitsubishi Outlander PHEV оснащен двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей). Фронтальный обладает мощностью 116 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента. Двигатель на задних колесах имеет мощность136 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента.В основе модели лежит модульная платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируется Nissan X-Trail нового поколения. Autonews.ru сообщил, что обновленный Outlander PHEV появится в Японии уже этой осенью, а на европейский рынок выйдет в следующем году.

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авто, япония, mitsubishi