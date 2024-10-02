Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/mitsubishi-851919408.html
Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV
Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV - 02.10.2024, ПРАЙМ
Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV
Японская Mitsubishi представила обновленный кроссовер Outlander PHEV для европейского рынка. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:52+0300
2024-10-02T15:52+0300
экономика
авто
япония
mitsubishi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851919034_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_dd8a82ddbc8342c1ebe513a3728b1da7.jpg
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi представила обновленный кроссовер Outlander PHEV для европейского рынка. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что модель содержит минимум внешних отличий от предыдущей версии и сохранила "высоко оцененные черты в экстерьере". При этом была изменения передняя оптика и колесные диски.По данным портала, основные изменения затронули салона и техническую часть. Так, в салоне появилась новая медиасистема с 12-дюймовым дисплеем, разработанная в сотрудничестве со специалистами Yamaha аудиосистема, а также вентилируемые кресла. Производитель повысил запас хода машины как на электрической тяге, так и в смешанном цикле. Кроссовер может проехать до 80 км на электричестве по циклу WLTP. Заявленный расход топлива составляет 6,2 литра на 100 километров.Mitsubishi Outlander PHEV оснащен двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей). Фронтальный обладает мощностью 116 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента. Двигатель на задних колесах имеет мощность136 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента.В основе модели лежит модульная платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируется Nissan X-Trail нового поколения. Autonews.ru сообщил, что обновленный Outlander PHEV появится в Японии уже этой осенью, а на европейский рынок выйдет в следующем году.
https://1prime.ru/20241001/xcite-851900953.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851919034_120:0:1320:900_1920x0_80_0_0_f3d8c6e9a196b28977908387a281926a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, япония, mitsubishi
Экономика, Авто, ЯПОНИЯ, Mitsubishi
15:52 02.10.2024
 
Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV

Autonews.ru: Mitsubishi Outlander PHEV для Европы представили официально

© Фото : MitsubishiАвтомобиль Mitsubishi Outlander PHEV
Автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : Mitsubishi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi представила обновленный кроссовер Outlander PHEV для европейского рынка. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что модель содержит минимум внешних отличий от предыдущей версии и сохранила "высоко оцененные черты в экстерьере". При этом была изменения передняя оптика и колесные диски.

По данным портала, основные изменения затронули салона и техническую часть. Так, в салоне появилась новая медиасистема с 12-дюймовым дисплеем, разработанная в сотрудничестве со специалистами Yamaha аудиосистема, а также вентилируемые кресла. Производитель повысил запас хода машины как на электрической тяге, так и в смешанном цикле. Кроссовер может проехать до 80 км на электричестве по циклу WLTP. Заявленный расход топлива составляет 6,2 литра на 100 километров.
Mitsubishi Outlander PHEV оснащен двумя электродвигателями (по одному на каждой из осей). Фронтальный обладает мощностью 116 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента. Двигатель на задних колесах имеет мощность136 лошадиных сил и 195 Нм крутящего момента.
В основе модели лежит модульная платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируется Nissan X-Trail нового поколения.
Autonews.ru сообщил, что обновленный Outlander PHEV появится в Японии уже этой осенью, а на европейский рынок выйдет в следующем году.
Новые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross 7 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
"Автозавод Санкт-Петербург" отзовет более 1800 машин Xcite X-Cross 7
Вчера, 20:22
 
ЭкономикаАвтоЯПОНИЯMitsubishi
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала