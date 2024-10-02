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"Почти слепой": военнопленный рассказал, на что идут командиры ВСУ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Почти слепой": военнопленный рассказал, на что идут командиры ВСУ
"Почти слепой": военнопленный рассказал, на что идут командиры ВСУ - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Почти слепой": военнопленный рассказал, на что идут командиры ВСУ
Мобилизуют даже тех, кто имеет серьезные проблемы со зрением, рассказал военнопленный украинский военнослужащий Дмитрий Савин в беседе с РИА Новости. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T06:32+0300
2024-10-02T06:36+0300
спецоперация на украине
насильственная мобилизация на украине
мобилизация
украина
всу
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ДОНЕЦК, 2 окт - ПРАЙМ. Мобилизуют даже тех, кто имеет серьезные проблемы со зрением, рассказал военнопленный украинский военнослужащий Дмитрий Савин в беседе с РИА Новости.Дмитрий был мобилизован прямо на улице 10 июля 2024 года, 17 июля его вместе со сослуживцами уже завезли в подконтрольную Украине часть Донецкой народной республики. "Я вообще не пригодный к службе … я говорю: "Я не вижу", реально не вижу, зрение если самое плохое, когда человек видит одну строчку, это одна десятая, у меня 0,05, и 0,04 на втором глазу - это почти слепота", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что обучение перед выходом на поле боя продлилось всего три дня."Посмотрели: "А, ты стрелять не можешь из-за зрения?", даже не давали (стрелять – ред.)", - подчеркнул он.
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насильственная мобилизация на украине, мобилизация, украина, всу
Спецоперация на Украине, насильственная мобилизация на Украине, мобилизация, УКРАИНА, ВСУ
06:32 02.10.2024 (обновлено: 06:36 02.10.2024)
 
"Почти слепой": военнопленный рассказал, на что идут командиры ВСУ

Военнопленный ВСУ рассказал, что был мобилизован несмотря на то, что он "почти слепой"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 2 окт - ПРАЙМ. Мобилизуют даже тех, кто имеет серьезные проблемы со зрением, рассказал военнопленный украинский военнослужащий Дмитрий Савин в беседе с РИА Новости.
Дмитрий был мобилизован прямо на улице 10 июля 2024 года, 17 июля его вместе со сослуживцами уже завезли в подконтрольную Украине часть Донецкой народной республики.
"Я вообще не пригодный к службе … я говорю: "Я не вижу", реально не вижу, зрение если самое плохое, когда человек видит одну строчку, это одна десятая, у меня 0,05, и 0,04 на втором глазу - это почти слепота", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что обучение перед выходом на поле боя продлилось всего три дня.
"Посмотрели: "А, ты стрелять не можешь из-за зрения?", даже не давали (стрелять – ред.)", - подчеркнул он.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 12:05
 
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