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Запахло жареным. Почему нефть больше не боится Ближнего Востока

Запахло жареным. Почему нефть больше не боится Ближнего Востока - 02.10.2024, ПРАЙМ

Запахло жареным. Почему нефть больше не боится Ближнего Востока

Ситуация на Ближнем Востоке пахнет жареным, но Brent продолжает тестировать на прочность нижнюю границу своего блока консолидации —70–72 доллара за баррель. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T08:00+0300

2024-10-02T08:00+0300

2024-10-02T08:00+0300

энергетика

нефть

российская нефть

мировой рынок нефти

ближний восток

иран

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке пахнет жареным, но Brent продолжает тестировать на прочность нижнюю границу своего блока консолидации —70–72 доллара за баррель.Это, конечно, не означает, что никакой реакции котировок не последует вовсе. Рынок может находиться в фазе взвешивания геополитических рисков.Текущее спокойствие связано с тем, что Иран пока был довольно сдержан в своих высказываниях и явно стремился избежать эскалации конфликта. Но все меняется. И этот фактор тоже может измениться. Любой острое высказывание Ирана способно взвинтить цену Brent.Кстати, нечто подобное уже происходит. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 3%, а марка Brent почти достигла 74 долларов за баррель после сообщений о готовящейся Ираном ракетной атаке на Израиль. Хотя никаких заявлений из Тегерана пока не было.Худший сценарий развития ситуации — закрытие Ираном Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти. Еще два узких места в регионе — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Тогда поставки нефти и СПГ из Персидского залива могут резко рухнуть со всеми вытекающими для рынка последствиями. И те 100 долларов за баррель, которыми нас пугали в начале осени, покажутся очень скромной котировкой.Среди других важный событий — ожидаемое восстановление добычи в Ливии. В моменте это может оказывать давление на котировки. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла в начале недели тоже не благоволило ценам сырьевых товаров, подтолкнув индекс доллара DXY вверх. Смешанное впечатление оставила статистика Китая о производственной активности в стране за сентябрь.Внимание рынка будет приковано к аналогичным статданным из США и к прогнозу Американского института нефти о недельном изменении запасов нефти в стране.В среду ожидается заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Обычно эти встречи проходят без особого шума, но с учетом текущей рыночной конъюнктуры это событие потенциально может поддержать рынок.Автор - Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

ближний восток

иран

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Людмила Рокотянская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851827864_0:72:995:1067_100x100_80_0_0_ede4bf9012d9ad97a4e1574c28366dcb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Людмила Рокотянская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851827864_0:72:995:1067_100x100_80_0_0_ede4bf9012d9ad97a4e1574c28366dcb.jpg

нефть, российская нефть, мировой рынок нефти, ближний восток, иран