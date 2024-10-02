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В Саудовской Аравии предрекли падение цен на нефть до 50 долларов - 02.10.2024, ПРАЙМ
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В Саудовской Аравии предрекли падение цен на нефть до 50 долларов
В Саудовской Аравии предрекли падение цен на нефть до 50 долларов - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии предрекли падение цен на нефть до 50 долларов
Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи ОПЕК+ не будут... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:54+0300
2024-10-02T11:55+0300
энергетика
саудовская аравия
опек
нефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи ОПЕК+ не будут соблюдаться, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей картеля. "Во время телефонной конференции на прошлой неделе принц Абдель Азиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии, предупредил других производителей, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения добычи", - передает газета слова делегатов ОПЕК, присутствовавших на встрече. Как отметили представителя картеля, это заявление было воспринято другими нефтедобывающими странами как завуалированная угроза, что королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут соблюдать договоренности. Призывая другие страны соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+, саудовский министр отдельно отметил Казахстан и Ирак. В конце сентября газета Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду снижения цен. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это сообщение, сказал, что страны ОПЕК+ имеют четкие квоты на добычу нефти и придерживаются договоренностей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
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саудовская аравия, опек, нефть
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК, Нефть
11:54 02.10.2024 (обновлено: 11:55 02.10.2024)
 
В Саудовской Аравии предрекли падение цен на нефть до 50 долларов

WSJ: нефть может упасть до $50 за баррель, если цели ОПЕК+ не будут выполняться

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи ОПЕК+ не будут соблюдаться, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей картеля.
"Во время телефонной конференции на прошлой неделе принц Абдель Азиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии, предупредил других производителей, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения добычи", - передает газета слова делегатов ОПЕК, присутствовавших на встрече.
Как отметили представителя картеля, это заявление было воспринято другими нефтедобывающими странами как завуалированная угроза, что королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут соблюдать договоренности. Призывая другие страны соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+, саудовский министр отдельно отметил Казахстан и Ирак.
В конце сентября газета Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду снижения цен. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это сообщение, сказал, что страны ОПЕК+ имеют четкие квоты на добычу нефти и придерживаются договоренностей.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕКНефть
 
 
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