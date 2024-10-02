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Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке
Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:03+0300
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энергетика
россия
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александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, нефть, александр новак, ближний восток
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке
Новак: ситуация на Ближнем Востоке уже частично была заложена в цене на нефть
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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