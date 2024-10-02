https://1prime.ru/20241002/novak-851924391.html

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о реакции нефтяного рынка на ситуацию на Ближнем Востоке

Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:03+0300

2024-10-02T18:03+0300

2024-10-02T18:11+0300

энергетика

россия

нефть

александр новак

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925655_0:0:3425:1927_1920x0_80_0_0_8013e4ab9b357a36a39b2de27071a08e.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке, но это было уже частично заложено в цене на "черное золото", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20241002/neft-851912494.html

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, александр новак, ближний восток