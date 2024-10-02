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Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире

Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире - 02.10.2024, ПРАЙМ

Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире

Мир выходит из сезонного повышенного спроса на нефть, но в целом в этом году прирост потребления будет высокий - на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, заявил | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:10+0300

2024-10-02T18:10+0300

2024-10-02T18:10+0300

энергетика

нефть

александр новак

потребление нефти

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мир выходит из сезонного повышенного спроса на нефть, но в целом в этом году прирост потребления будет высокий - на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом мы сейчас выходим из периода повышенного спроса. Обычно осенью и зимой более низкий спрос на нефть и нефтепродукты. Тем не менее мы отмечаем очень высокий рост спроса в целом по году, в среднем это 1,8 миллиона баррелей в сутки в среднем по году. Это высокий показатель", - сказал он. Если брать предыдущие периоды - было 1,1 миллиона, отметил Новак. Вице-премьер также добавил, что страны-участницы ОПЕК+ с оптимизмом смотрят на рост потребления нефти в мире.

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нефть, александр новак, потребление нефти