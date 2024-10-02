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Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире
Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире - 02.10.2024, ПРАЙМ
Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире
Мир выходит из сезонного повышенного спроса на нефть, но в целом в этом году прирост потребления будет высокий - на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, заявил | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:10+0300
2024-10-02T18:10+0300
энергетика
нефть
александр новак
потребление нефти
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мир выходит из сезонного повышенного спроса на нефть, но в целом в этом году прирост потребления будет высокий - на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом мы сейчас выходим из периода повышенного спроса. Обычно осенью и зимой более низкий спрос на нефть и нефтепродукты. Тем не менее мы отмечаем очень высокий рост спроса в целом по году, в среднем это 1,8 миллиона баррелей в сутки в среднем по году. Это высокий показатель", - сказал он. Если брать предыдущие периоды - было 1,1 миллиона, отметил Новак. Вице-премьер также добавил, что страны-участницы ОПЕК+ с оптимизмом смотрят на рост потребления нефти в мире.
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нефть, александр новак, потребление нефти
Энергетика, Нефть, Александр Новак, потребление нефти
18:10 02.10.2024
 
Новак ожидает высокого прироста потребления нефти в мире

Новак: прирост потребления нефти в мире 2024 году будет высоким

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мир выходит из сезонного повышенного спроса на нефть, но в целом в этом году прирост потребления будет высокий - на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом мы сейчас выходим из периода повышенного спроса. Обычно осенью и зимой более низкий спрос на нефть и нефтепродукты. Тем не менее мы отмечаем очень высокий рост спроса в целом по году, в среднем это 1,8 миллиона баррелей в сутки в среднем по году. Это высокий показатель", - сказал он.
Если брать предыдущие периоды - было 1,1 миллиона, отметил Новак. Вице-премьер также добавил, что страны-участницы ОПЕК+ с оптимизмом смотрят на рост потребления нефти в мире.
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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18:03
 
ЭнергетикаНефтьАлександр Новакпотребление нефти
 
 
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